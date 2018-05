Poliţista beată criţă, care a provocat un accident, a fost condamnată definitiv. Tânăra va fi dată afară din sistem

La nici doi ani de când a îmbrăcat uniforma de om al legii, poliţista Florina Opriş de la Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Sălaj va fi exclusă din sistem, după ce a urcat beată la volan şi a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Femeia în vârstă de 28 de ani a fost condamnată definitiv, în 27 aprilie, de către magistraţii Curţii de Apel Cluj, la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de încercare de trei ani, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În plus, pe durata termenului de încercare, ea va trebui să muncească 80 de zile lucrătoare în folosul comunităţii la Primăria Halmăşd, a mai decis instanţa.

Potrivit procurorilor, în 31 octombrie 2016, la doar câteva luni de la promovarea concursului pentru posturile de agenţi în mediul rural, poliţista s-a urcat la volan în stare de ebrietate şi a intrat cu maşina într-un cap de pod, în localitatea Şimleu, după ce a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a părăsit partea carosabilă. Analiza probelor biologice au indicat o alcoolemie de 1,95 g/l alcool pur în sânge. Agentul a fost pus la dispoziţie în 8 noiembrie 2016, fiind mutată de la Postul de Poliţie Halmăşd, la Secţia de Poliţie Rurală Nuşfalău.

Oficialii IPJ Sălaj au precizat că raporturile sale de serviciu vor înceta imediat ce instanţa va transmite o adresă oficială cu condamnarea.

