Poliţist condamnat pentru că a condus o maşină neînmatriculată şi cu număr fals. Ce pedeapsă i-a dat prima instanţă

Agentul de poliţie rutieră Andrei Horaţiu Duca, de la Biroul Rutier Zalău, a fost trimis în judecată în 19 octombrie, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în perioada 23-29 septembrie 2016, angajatul Biroului Rutier Zalău, "în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a condus pe drumurile publice un autoturism marca BMW neînmatriculat, pe care a montat în prealabil plăcuţele cu numărul de înmatriculare CJ-09-KGA". Numărul respectiv era atribuit în mod legal, la momentul comiterii faptelor, unui autoturism marca Opel Frontera, susţin anchetatorii.

Tupeul poliţistului a mers atât de departe încât omul legii s-a plimbat cu maşina cu numere false chiar şi pe principala arteră din municipiu. În total, inculpatul cu uniformă a comis şapte acte materiale, corespunzătoare fiecărei zile din intervalul menţionat.

În urmă cu câteva zile, magistraţii Judecătoriei Zalău s-au pronunţat în dosar şi l-au condamnat pe poliţist la un an închisoare pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi la un an şi şase luni închisoare pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Judecătorii au stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de un an şi jumătate de închisoare, la care au adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând, astfel, un an şi 10 luni de închisoare.

Poliţistul va beneficia, însă, de amânarea aplicării pedepsei rezultante, pe un termen de supraveghere de doi ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Muncă în folosul comunităţii la spital şi biserică

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În plus, omul legii a fost obligat ca timp de 40 de zile să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău şi al Parohiei Ortodoxe Zalău. Mai mult decât atât, Andrei Duca va trebui să frecventeze un curs de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Poliţistul a atacat la Curtea de Apel soluţia primei instanţei.

Rutieristul a fost pus la dispoziţie încă din momentul punerii în mişcare a acţiunii penale. În cazul unei condamnări definitive, el va fi exclus din Poliţie.

Vă mai recomandăm:

Trei oameni în uniformă, trimişi în judecată. Printre ei, o poliţistă care, beată fiind, a intrat cu maşina într-un cap de pod

Scandalurile care au zguduit IPJ-ul. Poliţia sălăjeană a fost decapitată în 2003, pentru că şefii foloseau arestaţii la muncă în interes propriu

Cum se întinde caracatiţa corupţiei. Un judecător, doi poliţişti, un fost inspector şcolar general, mână-n mână cu influenţi oameni de afaceri