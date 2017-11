Legile justiţiei i-au scos pe zălăuani în stradă. „Dorim moartea corupţiei“

Aproximativ 70 de sălăjeni s-au strâns duminică seara, începând cu ora 19, pe platoul din centrul oraşului pentru a protesta faţă de proiectul de modificare a Legilor Justiţiei. Mobilizarea s-a făcut pe Facebook, acolo unde a fost creat evenimentul "Marş - NU vrem să fim o naţie de hoţi".

Protestul nu a fost unul autorizat, însă nu a necesitat intervenţia jandarmilor, manifestarea fiind una paşnică. Printe participanţi, câţiva care au purtat pancarte cu mesajele "Nu vrem să fim o naţie de hoţi", "De DNA se tem «decât» hoţii" sau "The day we give in is the day we day" (Ziua în care cedăm este ziua în care murim - vers din melodia "The day we die" a trupei "Goodbye to gravity", patru dintre componenţi sfârşind în urma incendiului din Colectiv).

Un tânăr a aprins mai multe lumânări în dreptul unei imagini care îi reprezenta, printre alţii, pe Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor şi lider al PSD, Tudore Toader, ministrul Justiţiei, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, sau senatorul PSD Şerban Nicolae. "Dorim moartea corupţiei. Am avut de unde alege şi cred că am făcut o selecţie bună a personajelor", ne-a declarat tânărul.

"După ce Guvernul PSD-ALDE a reuşit să facă praf economia României, acum încearcă să modifice legile justiţiei, să destabilizeze politica fiscală. Am ieşit astăzi în stradă pentru că vrem să contracarăm demersul actualei guvernări", ne-a declarat un alt protestatar.

