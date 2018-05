Povestea „Trandafirului de la Moldova“. Coregraful care-i învaţă pe tineri dansul autentic românesc de peste 40 de ani

Virginel Solomon este originar din localitatea vasluiană Pădureni, iar dragostea pentru folclor şi primii paşi de dans i-au fost împărtăşiţi de învăţătorul din sat. Încă din perioada comunismului, învăţătorul Temistocle Diaconu avea să pună bazele unei formaţii de instrumentişti, alături de care a străbătut Europa în lung şi în lat pentru a promova folclorul românesc.

”Nu este deloc întamplător că radacinile mele pornesc din acest sătuc: aici am aflat pentru prima dată ce înseamnă dansul popular, datorită învăţătorului şi mai târziu coregrafului meu, Temistocle Diaconu, cel care m-a învăţat abecedarul şi tainele jocului tradiţional românesc. Tot aici, am descoperit în mine un izvor de răbdare şi dorinţa să aflu şi să învăt cât mai multe despre aceste comori pe care noi le-am obţinut fără pic de efort de la stramoşii nostri”, povesteşte Virginel Solomon.

După plecarea din satul natal, împreună cu prietenul şi colegul său, Valerică Petraru a decis, în anul 1999, să aducă şi la Huşi o parte din jocurile şi tradiţiile româneşti, înfiinţând împreună Ansamblul folcloric „Trandafir de la Moldova” în cadrul Casei de Cultura „Alexandru Giugaru”.

Au pornit de la zero, dar au devenit o familie, reuşind puţin câte puţin să cladim un ansamblu în adevaratul sens al cuvantului, iar mai tarziu reusind sa participe la festivaluri de renume din ţară „Cantecele muntilor” – Sibiu, „Peştişorul de aur” – Tulcea, „Ana Lugojana” – Lugoj, Hora din Străbuni, de pe meleagurile natale, dar şi din alte ţări, precum: Turcia, Italia, Franţa, Germania, Olanda, Elveţia, Ungaria, Moldova.

”Fără îndoială fiecare dansator a reusit să-şi pună amprenta în inima mea şi n-aş putea nicicând să uit de unde am început sau cu cine am început. Se întâmplă chiar şi acum ca foşti membri ai ansamblului să treaca pragul Casei de Cultură „Al. Giugaru” Huşi doar pentru a mă saluta. În plus, mulţi dintre ei fac parte şi acum din ansamblu, reuşind în momentul actual să unesc mai mult de trei generaţii”, afirmă coregraful.

Selecţia dansatorilor

Sunt părinţi care aleg dansul popular pentru că şi ei au dansat sau pur şi simplu au înteles cât de mult contează ca un copil să-şi cunoască tradiţiile. În plus, coregraful a reuşit, de-a lungul anilor, să transforme ansamblul într-o adevărată familie, petrecând timp împreună şi implicându-se în diverse activităţi şi în afara repetiţiilor

Pentru că unii dintre dansatori îşi urmează cursul vieţii, plecând la şcoli sau facultăţi, coregraful o ia de la capăt an de an cu noi şi noi generaţii de copii. ”Alaturi de fostul meu elev şi actualul meu coleg, Narcis Birliga, facem preselecţii în scoli şi gradiniţe, reuşind să ”câştigăm” pe cei mai talentati dintre ei. Există copii cu talent şi copii muncitori, iar împreună fac o echipa minunată”, mărturiseşte Virginel Solomon.

Coregraful huşean reuşeşte să deseneze pe scene dansurile fără cusur, însă pentru asta dansatorii repetă încetare. ”Repetiţia este mama învăţătorii”, este proverbul după care se ghidează Virginel Solomon, iar elevii şi cursanţii săi au înţeles acest lucru încă de la primele repetiţii. Orele de dans sunt nenumarate înainte de a prezenta un spectacol. Repetă până când coregraful consideră că elevii sunt pregatiţi sa facă faţă emoţiilor de pe scenă.

Virginel Solomon este riguros şi consideră ca raportul ideal este: jumatate talent, jumatate munca: ”Nu există o regulă în ceea ce priveşte un dansator bun. Un copil talentat, în care nimeni nu investeşte sau nimeni nu trezeşte dorinţa de muncă şi de a deveni mai bun, nu reuşeşte întotdeauna să ajungă pe podium. În funcţie de fiecare copil, trebuie sa insişti, ca profesor sau îndrumator, acolo unde consideri că el are nevoie. Iar de cele mai multe ori, copiii îţi dau lecţii pe care nimeni nu ştie să le spună mai bine”.

Dansuri culese mergând din casă în casă, pe la bătrâni

În funcţie de fiecare zonă a tarii pe care o creionez în suitele de dans pe care le predă, Virginel Solomon spune că respectă din materialul predat de profesorii săi, pe care le-a pastrat cu sfinţenie. Coregraful vasluian mărturiseşte că a avut şansa ca viaţa să-i scoată în cale oameni-cheie, care şi-au pus amprenta pe cariera sa: ”George Ilaşcu este un nume pe care îl rostesc oricând am ocazia să spun din nou „mulţumesc” pentru toate lecţiile pe care le-am preluat de la dumnealui şi pentru toţi pasii de dans pe care i-am invatat pe parcursul anilor. Marin Barbu, Theodor Vasilescu, sunt de asemenea nume mari, fata de care ma înclin cu respect şi sunt recunoscător pentru ca am avut ocazia de ale fi elev”.

În ultima suita de Moldova, pe care am predat-o copiilor din Ansamblul „Trandafir de la Moldova”, cu dansuri din zona Iaşului, a cules dansurile mergand din casă în casă, pe la bătrâni, învăţând paşii specifici zonei respective.

Virginel Solomon şi dansatoarele din ansamblu FOTO Bogdan Raba

Pe lângă Ansambul Trandafir de la Moldova, Virginel Solomon a reuşit să pună la Vaslui bazele unei şcoli din dans care îi poartă numele. Spune că Şcoala de dans „Virginel Solomon” este un vis devenit realitate, pentru care a muncit încă din prima zi de când a devenit coregraf.

”Oamenii m-au primit cu braţele deschise la Vaslui, iar pe aceasta cale ţin să mulţumesc fiecăruia dintre cei care cred în mine, care participă la orele mele de dans şi care m-au ajutat să ajung până aici. Alături de directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Lucian Onciu, am reuşit să pun bazele Ansamblului „Hora Vasluiului” şi mai târziu, a şcolii de dans care-mi aparţine. Misiunea mea este una destul de importantă şi anume să fac ca jocurile noastre tradiţionale să dăinuiască cât mai mult pe acest tăram sfânt, românesc”, a subliniat Virginel Solomon.

Bucuria coregrafului este cu atât mai mare cu cât copii săi, Mădălin şi Lucian, îi calcă pe urme. Fiica şi fiul său fac parte din doua generaţii diferite de dansatori pe care ulterior le-a unit: ”Nu aş putea exprima în cuvinte bucuria pe care ei mi-o transmit în momentul în care îi vad pe scena, alaturi de colegii şi prietenii lor din ansamblu”.