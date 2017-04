O pictoriţă din Vaslui, în topul celor mai apreciaţi artişti din Dubai. Tabloul unic, realizat cu peste 200 de trandafiri şi mărgele, atracţia ”World Art Dubai 2017”

Tablourile Mioarei Corozel au putut fi admirate săptămâna trecută la Târgul Internaţional de Artă desfăşurat la Dubai, una dintre cele mai importante expoziţii colective din Emirate, care a înregistrat anul acesta peste 3.000 de participanţi. Standul Mioarei Corozel a fost unul dintre cele mai animate, artista reuşind să iasă din nou în evidenţă cu o lucrare spectaculoasă- ”The After Love”, pe care vizitatorii au putut să şi lase amprenta.

”Pregatisem din timp elementele necesare: peste 200 de trandafiri roşii croşetati din bumbac şi lână, pentru care am mai fost ajutată de o prietenă din România şi de o localnică, şi mărgele roşii din ceramică. Conceptul acestei lucrări a fost, pe de o parte, întoarcerea la tradiţiile de creaţie artizanală (împletit, croşetat, cusut), ca răspuns la industrializarea masivă, la fenomenul de globalizare şi de consumerism excesiv şi, pe de altă parte, folosirea procesului creativ ca mijloc de comunicare interumana într-o societate cu un amestec masiv de populaţii”, explică Mioara Corozel.

Peste 150 de vizitatori, persoane de toate vârstele, prezente la World Art Dubai 2017, au participat la realizarea spectaculoasei lucrări.

Artă dincolo de tipare

”Am propus ca arta sa fie observată prin prisma procesului de creaţie mai degrabă decât cea a produsului finit şi prin prezenta activă a artistului care permite angajarea publicului în procesul de creatie. Arta este o calatorie, o interactiune permanenta cu viaţa şi estompând linia de demarcaţie între cele doua, publicul face parte din lucrarea propriu zisă în aceeaşi măsură în care acelaşi public joacă rolul de spectator. Acest tablou roşu cu diferite mediumuri si volume, debordând marginile, a adus o energie nouă standului şi lucrarilor mele care sunt în general mult mai calme, în tonuri de albastru şi auriu”, a completat artista.

Tablourile Mioarei Corozel Cherki sunt spectaculoase şi pentru că tehnica ei este una inedită. Pictează suprefeţe foarte mari cu ajutorul cuţitului şi îi place să experimenteze cu diverse materiale: sare, sticlă pisată, lâna etc.

Mioara se declară un artist autodidact. În acest an a frecventat în auditoriu liber, cursurile de Istoria Artei şi cele de Filozofie ale Universitatii Sorbona Paris - Abu Dhabi. Este fascinată de filozofia metafizică, iar cursuri i-au fost de mare ajutor în procesul de înţelegere şi de transpunere în artă a acestor revelaţii.

Ceea ce e extraordinar, spune ea, este fascinaţia pe care o exercită asupra celor ce vor să ştie mai mult despre lucrările mele, dincolo de prima abordare vizuala. Exemplu în acest sens este una din ultimele lucrari prezentate, 333 - Yantra Tool for Meditation, o instalaţie- obiect în ceramică, compusă din trei părti, o realizare în trei dimensiuni a conceptului de yantra (forma bidimensionala compusa din figuri geometrice concentrice care au ca centru punctul, simbolizând ordinea universala si care ajută în practica de meditaţie - de origine hinduistă).





”În aceasta lucrare, punctul, originea universului este lumina divină, corpurile noastre pe pamant le-am simbolizat prin rodii (unul din cele trei fructe considerate sacre alaturi de curmala şi maslina) căci rodiile sunt pline de seminţe, ca seminţe ale tuturor posibilitatilor de devenire ce ne-au fost date spre realizarea de sine, şi, în fine, o multitudine de mici piese de ceramică, fiecare simbolizând prin unicitatea şi frumusetea sa, zilele ce ne-au fost date spre bucurie pe acest pamant. Spre bucurie şi meditatie, caci utilizând pămantul în fabricarea acestor piese ceramice, este spre a ne reaminti că toţi ne intoarcem în pamantul de unde am venit, mai puţin lumina divină din noi”, a conchis Mioara Corozel.

Mioara s-a născut în Vaslui, însă a părăsit România în 2002. De oraşul natal spune că o leagă ani plini de amintiri luminoase, când copiii cu cheia de gât inventau jocuri fără sfârşit şi se bucurau intens de orele petrecute afară. În 2005, artista a povestit pentru ”Adevărul” despre decizia de a părăsi, dar şi despre statutul de ”imigrant fără acte”

„Am luat decizia de a încerca să ies din confortul mediocru al unei vieţi fără niciun orizont din punctul meu de vedere. Motivaţia permanentă pe care am avut-o în anii grei care au urmat, din cauza statutului de imigrant fără acte în regulă, a fost dorinţa acerbă de a oferi un viitor fiului meu. Şi oricât de greu mi-a fost, nu am încetat nicio clipă să cred în steaua mea călăuzitoare şi să mă minunez de frumuseţile lumii, ca atunci când, pentru prima dată, am văzut lucrările originale ale lui Dalí, într-o galerie din Piaţa San Marco, în Veneţia“, a povestit, în 2015, Mioara Corozel Cherki.

După ce a locuit în Italia, Grecia, Elveţia şi Franţa, la un moment dat, a ajuns în India, într-o delegaţie a soţului. India, spune artista, a fost locul care i-a zguduit fiinţa din temelii şi i-a dărmat toate sistemele de valori construite în Occident. În prezent, Mioara Corozel Cherki locuieşte în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.