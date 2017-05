Ginerele „regelui asfaltului“, responsabil cu soarta orfanilor din Vaslui. Cum a ajuns băiatul de bani gata angajat la stat pe post de consilier asistent

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilui Vaslui, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Vaslui, a organizat un concurs petru ocuparea a zece posturi de funcţii publice de execuţie vacante, posturi pentru care s-au înscris 37 de candidaţi. Unul dintre cele mai râvnite posturi a fost cel de consilier asistent în cadrul Serviciului de Monitorizare şi Management de Caz pentru Copii în Asistenţă Maternală şi Asistenţi Maternali, pentru care au candidat şase persoane, printre aceştea şi consilierul judeţean Eduard Popica.

În urma selecţiei dosarelor, doi dintre candidaţi au fost respinşi pe motiv că nu îndeplinesc condiţia vechimii în specialiazarea studiilor de minimum un an. Cei patru candidaţi rămaşi în concurs au susţinut proba scrisă pe 3 mai, iar rezultatele afişate pe 9 mai l-au dat câştigător pe Eduard Popica, cu 180 de puncte (cel mai mare punctaj pentru postul care a candidat, respectiv al doilea punctaj la nivel general).

Absolvent de studii juridice, Popica a obţinut 90 de puncte la proba scrisă, acelaşi punctaj fiind obţinut şi de o altă candidată, un asistent social din cadrul DGASPC Vaslui. Diferenţa s-a făcut însă la interviu, unde Popica a obţinut 90 de puncte, iar contracandidatul, asistent social, 80 de puncte.

Astfel, consilierul judeţean şi-a adjudecat postul la instituţia pe care, în calitate de consilier judeţean o are în subordine, intrând în activitate ca consilier asistent în cadrul Serviciului de Monitorizare şi Management de Caz pentru Copii şi Asistenţi Maternali începând cu data de 15 mai.

Dincolo de relaţia de rudenie cu omul de afaceri Emil Savin, cel supranumit regele asfaltului din Vaslui, firma acestuia fiind cunoscută ca abonată la contractele publice, Eduard Popica este cunoscut ca fiind un membru de marcă al tineretului PSD, iar evoluţia sa profesională este direct legată de apartenenţa politică.

Eduard Popica şi-a făcut intrarea în administraţia publică în 2013, când a fost angajat consilier juridic în cadrul Consiliului Judeţean Vaslui. Până atunci, Popica a administrat o societate care deţine un post de radio în municipiul Vaslui. În 2014, în ciuda lipsei experienţei profesionale, Popica a fost numit director al Cancelariei prefectului Andrei Puică. A deţinut această funcţie până în februarie 2016, când prefectul Puică a fost schimbat din post. Popica a revenit pe postul de consilier juridic din cadrul CJ Vaslui, iar la alegerile locale a candidat pentru un post de consilier judeţean, pe care l-a şi obţinut graţie poziţiei eligibile de pe lista de candidaţi.

Sărac lipit în declaraţia de avere, completată cu erori

Recunoscut ca un personaj monden, amator a produselor de lux, pe care le etalează cu mândrie, Eduard Popica este, potrivit declaraţiilor de avere sărac lipit. Nu deţine nicio proprietate şi niciun bun de valoare, singurele venituri consemnate oficial fiind cele obţinute din salariu de consilier juridic, director de cancelarie, respectiv salariile de director general al societatii Media Stil (obtinute înainte de a intra în administraţia publică).

Eduard Popica este recunoscut pentru extravaganţa şi luxul pe care le afişează FOTO Facebook

Consilierul judeţean Eduard Popica înregistrează un credit un credit bancar în valoare de 71.690 lei, care însă nu apare în toate declaraţiile de avere. Din cele şase declaraţii de avere, aflate pe portalul Agenţiei Naţionale de integritate, creditul, a cărui dată scadentă nu este precizat, apare la întâmplare doar în trei dintre ele.

Relaţiile cu PSD: finul deputatului Solomon, cumătru cu Buzatu

Membru activ în PSD, Eduard Popică are relaţii strânse cu greii partidului. I-a botezat fiului preşedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, iar în iunie anul trecut, când s-a căsătorit cu fiica omului de afaceri Emil Savin, a fost cununat de deputatul Adrian Solomon. Tot Solomon este şi naşul de botez al copilului soţilor Popică.

Eduard Popica a fost propulsat în politica mare graţie socrului său, Emil Savin, cunoscut ca fiind un apropiat al mai-marilor PSD.

Baronul Savin se laudă cum ”pune băieţi deştepţi în funcţii, nu fraieri”

Numele lui Emil Savin a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri. În mai 2014, afaceristul a fost suspectat că ar fi călcat intenţionar cu autoturismul un cioban, însă la finalul anchetei ginerele său, Cornel, a fost pus sub acuzarea de omor, fiind judecat şi în prezent de Tribunalul Vaslui. Numele afaceristului Emil Savin a apărut şi în dosarul în care a fost judecat pentru fapte de corupţie fostul director al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui, Remus Mitrea. În timp ce acesta din urmă a fost condamnat defintiv la opt ani de închisoare pentru fapte de corupţie, Savin a fost achitat, judecătorii considerând că faptele sale nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită. Savin a fost interceptat în timp ce discuta cu Remus Mitrea, lăudându-l pentru că îi ascultă directivele şi amintindu-i că a pus “băieţi deştepţi în funcţie, nu fraieri”.

Potrivit DNA, "atribuţiile de serviciu ale lui Mitrea Remus privind emiterea autorizaţiilor de mediu pentru SC Transmir SRL, precum şi simpla consultanţă ori informaţiile acordate lui Savin Emil cu privire la problemele funcţionării SC Transmir SRL au fost determinante în ceea ce priveşte încheierea contractelor, aspect relevat şi de unele dintre convorbirile telefonice interceptate şi înregistrate în cauză".

Convorbire interceptată în ziua de 27.07.2012, ora 15:08:51

Savin către şeful APM: ”Nu degeaba te-am pus eu director!”

Savin Emil: Da!

Mitrea Remus: Cu respect, domnul Emil!

Savil Emil: Noroc!

Mitrea Remus: Dacă aveţi un om disponibil acolo, puteţi să îl trimiteţi până la ora 4 să ridice autorizaţia de la Sălcioara, cu betonul!

Savin Emil: Autorizaţia de la Sălcioara?

Mitrea Remus: Da, da, da cu betonul, cu deşeurile nepericuloase, cu tot ce era.

Savin Emil: Da? îi gata autorizaţia?

Mitrea Remu: Da, semnată, parafată, tot!

Savin Emil: Ce băiat isteţi eşti tu, hai!

Mitrea Remus: .. (înjură).. crezi că... (înjură)...

Savin Emil: Nu te-am pus degeaba director, du-te-n...(înjură)...!

Mitrea Remus: Păi ce c... am mâncat, cred că nu m-ai pus degeaba aici, nu?

Savinn Emil: Am pus băieţi isteţi, nu fraieri!

Mitrea Remus: Auzi?

Savin Emil: O iei tu razna câteodată, dar îţi revii repede, ăsta-i norocul meu...!

Mitrea Remus: Când înnebunesc, când înnebunesc...

Savin Emil: (râde)..

Mitrea Remus: Când n-am... când n-am material şi asta!

Savin Emil: Când n-ai material, o iei razna, nu?

Mitrea Remus: Vălei, îs nebun de cap, de tot!

Savin Emil: Bine, bun, hai, merci!

Mitrea Remus: Sănătate, hai, ciao!

înregistrare convorbire din data de 17.05.2012, ora 13.59

Mitrea Remus: Da, frate!

Savin Emil: Aiştia vor să-mi dea amendă vreo 25 de milioane, că n-am grăsimile nu ştiu unde, n-am nici...

Mitrea Remus: Cât să-ţi dea?

Savin Emil: îîîî?

Mitrea Remus: Cât să-ţi dea?

Savin Emil: Da' nu ştiu cât spunea că-mi dă, 25 de milioane cred că sau... (înjură)

Mitrea Remus: 2.500 lei, nu?

Savin Emil: 2500, da!

Mitrea Remus: îhî. Hai că-l sun acu' pe Jecu!

Savin Emil: Ia sună. Băi, o zis Savin că ai terminat-o, gata cu el, l-ai uitat pe el...

Mitrea Remus: Hai!

Savin Emil: ... nu ţi-ai luat amenzi destule. Sau vrei să-i spună... să-mi dai şi mie numărul după aceea.

Mitrea Remus: (râde)

Savin Emil: Ia sună-l şi după aceea îmi dai numărul să-l sun eu. înţelegi?

Mitrea Remus: Da, bine. Hai!

Savin Emil: ... sună să-mi spui ce-o zis, da?

Mitrea Remus: Bine! Da, da, da! Hai!

Imediat după această convorbire, Mitrea aluat legătura cu persoana indicată de Savin, din cadrul Comisariatului Regional Suceava, cerându-i să se intereseze despre controlul efectuat la firma lui Savin.

Directorul APM îşi umileşte colegii în faţa afaceristului Emil Savin:

Savin: Da!

Mitrea: Hai că am vorbit cu prostul satului!

Savin: Cum?

Mitrea: Am vorbit cu el şi...

Savin: ...

Mitrea: Măi, nea Emile, am vorbit cu prostul satului.

Savin: Da!

Mitrea: Şi o zis că sună el acolo, că-s vreo trei echipe pe Bârlad, nu ştie exact cine-i acolo şi vede despre ce-i vorba.

Savin: Da.

Mitrea: Da' eu n-am înţeles, eu n-am înţeles o chestiune.

Savin: Da?

Mitrea: Ce spuneai tu, că de grăsimi, că nu au...

Savin: Da, da, da, nu are separat, n-are separat grăsimea de nu ştiu ce rahaturi din astea.

Mitrea: Grăsimile la ce? La evacuare?

Savin: Da, da, da, da... Da, eu am de aista, zi-i... fosă septică.

Mitrea: Fosă septică, da?

Savin: Da, da.

Mitrea: Şi că nu-s separate astea... îîîî?

Savin: Da, zice că...

Mitrea: Bine, da' ce-şi bagă ele nasul peste toate...

Savin: Apa pluvială se duce acolo-şa în...

Mitrea: Da! Eiii hai, că dacă se adevereşte ce am auzit eu acuma... (înjură)...

Savin: Ce-ai zis?

Mitrea: Că se uneşte Garda cu... Se uneşte Garda cu APM-urile. Deci se desfiinţează Garda, măi! Mă auzi? Alo! reau să semnez, dacă nu dau 500 de milioane, da mai... (înjură)

Transmir judecată pentru fraude cu fonduri europene, Popica favorit pentru postul de prefect

De asemenea, firma Transmir a fost trimisă în judecată de DNA în toamna anului trecut, fiind acuzată de a fraudat fondurile europene la realizarea unui amplu proiect de infrastructură, cu un prejudiciu de 1 milion de lei. De altfel, plecearea lui Popica din cadrul Serviciului Juridic al CJ Vaslui la DGASPC, ar fi fost pusă pe seama unui posibil conflict de interese, având în vedere că CJ Vaslui a fost nevoit să se constituie parte civilă în cauză, iar pe rolul instanţelor există şi alte litigii, civile, între CJ Vaslui şi Transmir.

Fără a avea o expertiză solidă, în ultimii ani Eduard Popica a fost în cărţi pentru mai multe funcţii de conducere, culminând cu cea de subrefect, ce avea să fie, însă, ocupată ulterior de Mircea Gologan. În prezent, numele lui Eduard Popica este vehiculat pentru postul de prefect al judeţului Vaslui.