Cât de bine ştii limba română? Test fulger cu 10 întrebări de gramatică şi vocabular

”Adevărul” vă propune astăzi un test fulger cu 10 întrebări de vocabular şi gramatica limbii române, pentru verificarea cunoştinţelor:

1. Identificaţi varianta corectă:

A) fi!, nu fi! Pieri!

B) fii!, nu fi! Piei!

C) fii!, nu fii! Pieri!

D) fi!, nu fii! Piei!

2. Recunoaşteţi enunţul în care apar greşeli de ortografie:

A) De mult ce-ai alergat, ai obosit.

B) Te iubesc atât de mult, mamă!

C) Poveştile de demult au frumuseţea lor.

D) Aici, de mult, curgea un fir de apă.

3. Precizaţi câte greşeli, de orice natură, există în următoarea frază:

Propri prieteni, precum şi fii, ce-i în care avea încredere, îl înşelaseră.

A) două B) trei C) una D) patru

4. Care este sinonimul cuvântului despot

A. Trubadur

B. Detinut

C. Tiran

D. Vrednic

5. Ce contine o prisacă?

A. Fructe

B. Cuie

C. Albine

D. Ace

6. Despărţirea corectă în silabe a cuvântului „sculptură” este:

A. scul-ptu-ră

B. sculp-tu-ră

C. sculpt-u-ră

7. Articolul poate fi:

A. Decis, nedecis, decis mediu, nedecis mediu

B. Hotarat, nehotarat

C. Decis, nedecis

D. Hotarat, hotarat mediu, nehotarat, nehotarat mediu

8.Curechi înseamnă:

A. Cartofi

B. Ciuperci

C. Varza

D. Soareci

9. Arbitrar înseamnă:

A. Echilibrat

B. Corect

C. Întâmplător

D. Atent

10. Cel care posedă cunoştinte temeinice şi vaste în urma unor studii îndelungate este:

A. Idealist

B. Erudit

C. Emerit

Răspunsuri corecte:

1- B, 2 - D, 3 - B, 4 - C, 5 - C, 6 - B, 7- B, 8 - C, 9 - C, 10 - B