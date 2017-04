Când flagrantul bate filmul: infractori prinşi cu şpaga în gură sau sărind garduri pentru a scăpa de mascaţi

„Adevărul” vă prezintă, astăzi, câteva dintre cazurile de notorietate.

Şpaga aruncată în tufa de trandafiri

Fostul preşedintele al Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, a fost prins în flagrant, de procurorii DNA, în timp ce primea 10.000 de euro mită de la un om de afaceri, pentru un contract de lucrări făcute la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad. Flagrantul a fost organizat în faţa locuinţei lui Ioţcu din municipiul Arad.

În timpul flagrantului, speriat, Nicolae Ioţcu a aruncat plicul cu mita în tufa de trandafiri din faţa propriei case. Interogat de anchetatori, Ioţcu a susţinut că plicul nu îi aparţine şi că „nu ştie ce-i cu banii ăia”

Trimis în judecată pentru trafic de influenţă, Nicolae Ioţcu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Odată cu sentinţa, s-a dispus confiscarea sumelor 35.000 lei şi 10.000 euro.

Prinşi cu şpaga în gură

Un poliţist din cadrul Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv al Poliţiei Judeţene Dolj i-a promis unui bărbat arestat că pentru suma de 250 de euro îi poate aduce un telefon în spatele gratiilor. Rudele celui arestat l-a denunţat, astfel că ofiţerii anticorupţie au pus la cale un flagrant. În momentul în care şi-a dat seama că a fost prins în flagrant, poliţistul a încercat să înghită mită, fiind prins cu cei 250 de euro în gură. Trimis în judecată a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare.

Un caz similar s-a înregistrat şi în oraşul Târgu Cărbuneşti. Medicul Constantin Târziu a rămas cu porecla ”doctorul-bancomat”, după ce a fost prins în timpul unui flagrant cu 50 de lei în gură. Director al Spitalului orăşenesc Târgu Cărbuneşti, Constantin Târziu, a fost prins în flagrant în timp ce primea mită de la soţia unui pacient internat în spital pentru o serie de analize medicale.

Flagrantul a avut loc la biroul medicului din Spitalul orăşenesc Târgu Cărbuneşti. Conform anchetatorilor, femeia a intrat în biroul medicului cu un plic care conţinea suma de 200 lei, din care Târziu a luat doar o bancnotă de 50 lei. Din înregistrările audio rezultă că medicul nu a pretins suma de bani, ba chiar a refuzat la început. În cele din urmă, acesta s-a răzgândit şi a luat 50 de lei pe care i-a ascuns în gură, la vederea anchetatorilor. La finalul anchetei medicul a primit o amendă administrativă întrucât nu-i ceruse pacientei banii respectivi, ci îi oprise din suma de 200 de lei pe care aceasta îi oferise pentru a-i acorda o atenţie mai mare soţului său. Medicul respectiv lucrează şi în prezent la Spitalul Târgu Cărbuneşti, fiind director al unităţii medicale.

Judecătorul care a sărit gardurile la vederea mascaţilor

Mircea Moldovan, judecătorul Tribunalului Bucureşti, condamnat la 12 ani şi 2 luni închisoare pentru fapte de corupţie, după ce iniţial instanţa de fond pronunţase o condamnare record de 22 de ani de detenţie, va rămâne în memoria publică drept ”magistratul- sare garduri”, nu doar judecătorul care şi-a făcut din profesie un mod de înavuţire ilegală.

Când poliţiştii judiciari însoţiţi de procurori i-au bătut la uşa casei, pe 19 mai 2014, pentru a-l duce la audieri la DNA, judecătorul Mircea Moldovan a intrat în panică. S-a speriat atât de tare, încât a fugit doar cu ce avea pe el: un trening de casă şi o bluză cu mânecă scurtă.

O cameră de supraveghere, montată pe casa vecinului său, l-a surprins pe Moldovan într-o ipostază nedemnă de roba de magistrat: imaginile l-au arătat pe judecător în timp ce sărea gardul din spatele vilei sale din Ştefăneştii de Jos (jud. Ilfov), în curtea unei fabrici. Apoi a traversat calea ferată şi şi-a pierdut urma pe şoseaua de centură, în apropiere de localitatea Voluntari.

Poliţiştii care îl aşteptau în faţa casei au reuşit să vorbească doar cu o femeie, care iniţial nu le-a permis să intre şi nu le-a dat detalii despre magistrat. Aşa că au fost nevoiţi să plece.

După câteva ore în care a rătăcit pe străzi, judecătorul Mircea Moldovan a realizat ridicolul situaţiei şi s-a dus singur la sediul DNA. Întrebat de ce a fugit, magistratrul a dat o replică pe măsură: “Am fost... la plimbare”.

Violoncelistul Naidin, mascaţii şi saltul de la etaj

În luna septembrie, anul trecut, violoncelistul Adrian Naidin a ajuns rănit la spital, după ce a căzut de la etajul 1 al vilei în care locuieşte, în timpul unor percheziţii privind o cultură indoor de canabis. „Mă aflu la spital din cauza incompetenţei unor politişti”, a scris acesta pe Facebook explicând că aceştia au greşit uşa şi au năvălit peste el în casă crezând că intră în locuinţa unor traficanţi de droguri.

Reprezentanţii Poliţiei Române au precizat însă că poliţiştii antidrog care au făcut percheziţiile i-au spus violoncelistului Adrian Naidin că nu au treabă cu el, dar la scurt timp după discuţie acesta a sărit de la etajul unu al imobilului în care locuia şi unde anchetatorii au descins pentru că îl vizau pe proprietarul imobilul, suspectat că este liderul unei reţele de traficanţi de droguri. Aceştia au precizat că poliţiştii purtau veste reflectorizante cu însemnele instituţiei şi au avut un dialog explicit cu artistul. Anchetatorii nu au date că Adrian Naidin ştia sau nu despre traficul de droguri, iar DIICOT va decide dacă va fi sau nu audiat.

Poliţia Română a venit cu precizările după ce violoncelistul Adrian Naidin a scris pe Facebook că, în timpul unor percheziţii ale poliţiştilor privind o cultură indoor de canabis, a sărit de la etajul unu al imobilului în care locuieşte pentru că a crezut că au intrat baniţi peste el. Ulterior, Adrian Naidin le-a solicitat reprezentanţilor Ministerului de Interne şi ai Ministerului Justiţiei "să facă lumină" în cazul său şi să îi "cureţe numele pătat de angajaţii lor".

Când mascaţii încurcă adresa

Tot în luna septembrie, anul trecut, o femeie din Bucuresti care se afla in vizita in casa fratelui sau din comuna gorjeana Glogova a ajuns la spital din cauza unui atac de panica dupa ce mascatii au facut perchezitii in respectivul imobil, adresa nefiind insa cea la care trebuiau facute descinderile.

Dosarul, care este instrumentat de Parchetul General, vizeaza o cauza cu fraude informatice, iar adresa gresita a fost indicata de anchetatorii din Capitala.

Victima a declarat ca, in jurul orei 5.00 dimineata, a auzit niste bubuituri foarte puternice la parterul casei, iar in momentul in care sotul sau a coborat sa deschida usa, a fost pus la pamant de catre mascati, iar ei i s-a facut rau.

Timp de doua ore, cu toate ca le-au explicat anchetatorilor ca la respectiva adresa nu locuieste persoana pe care acestia o cauta, atat femeia cat si sotul sau nu au fost lasati sa foloseasca telefoanele mobile si nici sa cheme ambulanta.

În realitate, poliţiştii ar fi trebuit să ajungă de fapt la o casă aflată la câteva sute de metri distanţă. După ce au realizat că au încurcat adresa, mascaţii au plecat aşa cum au venit, fără a-şi cere măcar scuze.