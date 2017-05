Top bancuri despre secretare. De ce vine secretara la serviciu cu un decolteu foarte adânc

1. Directorul ieşi din cabinet purtând-o pe braţe pe tânăra secretară.

- Vai de mine, se sperie un salariat. S-a întâmplat ceva, domnule director?

- Nu, mi-am terminat treburile pentru astăzi şi mi-am luat ceva de lucru şi pentru acasă...

2. Subalternii discutau pe şuşotite despre noua secretară a şefului.

- E o tipă trăsnet!

- Da, şi se îmbracă bine!

- Şi se dezbracă şi mai bine!

3. Domnule director, zise inginerul-şef, am o veste rea şi una bună...

- Care este vestea rea?

Secretara Mimi, care, după cum ştiţi, s-a culcat cu dumneavoastră, dar şi cu mine, a născut aseară, la maternitate, doi gemeni. Zicea că unul e al dumneavoastră şi celălalt e al meu. Asta chiar că e o veste rea...

- Şi vestea cea bună?

- Geamănul meu a murit!

4. - Să ştii, draga mea, zise directorul către secretara nou angajată, că piept şi picioare mai frumoase ca ale tale, n-am mai văzut!

- Vai, domnule director, se roşi fata, mi-e ruşine să aud asemenea vorbe, ziua în amiaza mare!

- Ţi le voi spune şi deseară, când vei rămâne după program să terminăm un proiect.

5. Directorul zise către noua secretară:

- O să strigaţi după ajutor dacă o să vă deschid fermoarul de la pantaloni?

- Nu o să fie nevoie de niciun ajutor. Se deschide foarte uşor!

6.- Să ştii, zise directorul către nevastă-sa, că secretara cea nouă are un decolteu cam cu 2 cm mai adânc decât al tău. Dar ştii ce mult contează?!

Soţia înghiţi observaţia şi tăcu.

- Vai, dragă, spuse directorul în altă zi, secretara mea a venit azi cu o fustă cu numai vreo 3 cm mai scurtă decât porţi tu, dar ştii ce mult contează?!

Iar nici un comentariu.

- Dragul meu, i se adresă soţia într-o seară, când se întorsese târziu acasă. Am fost la aniversarea a 10 ani de la terminarea facultăţii. Acolo am dat peste un coleg care a ţinut foarte mult la mine. Când ne-am dus în camere, ca să ne odihnim, spre surpriza mea, am observat că are o socoteală cam cu 3 cm mai lungă ca a ta. Dar ştii ce mult contează?!

7. De dimineaţa, secretara se prezentă la serviciu cu un decolteu foarte adânc.

O colegă o întrebă:

- Lenuţo, ce-i cu decolteul ăsta?

- Azi cred că o să am o discuţie cu şefu' şi vreau să-i ţin piept.

8. - Sunteţi noua secretară a soţului meu?

- Da, îngăimă aceasta.

- Sper să nu aveţi acelaşi apetit sexual ca şi predecesoarea dumneavoastră!

- Dar cine a fost predecesoarea mea?

- Eu!

9. O colegă o întrebă pe noua secretară:

- Cum te-ai distrat la revelion cu colegii noştri?

- Minunat, am primit opt cereri în căsătorie.

- Opt?! Şi cum te-ai descurcat?

- Am acceptat patru. Sper să-mi ajungă pentru un an întreg.