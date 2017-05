Clisura Dunării are o urgenţă: lipsa toaletelor publice. Lângă Statuia lui Decebal de un milion de dolari, turiştii îşi fac nevoile prin boscheţi

La Mraconia, de exemplu, în sezonul estival vin mii de turişti pentru a vedea Statuia lui Decebal, realizată după modelul cunoscutei sculpturi în stâncă de la Rushmore -SUA, de trei ori mai înaltă decât Colosul din Rodos, dar cu 6 metri mai mică decât Statuia Libertăţii din New York. Ideea construirii acestei statui i-a aparţinut omului de afaceri român Iosif Constantin Drăgan şi a durat 10 ani (1994-2004) pentru ca cei 12 sculptori-alpinişti să o termine, realizarea ei costându-l pe Drăgan, în final, peste un milion de dolari.

Şi dacă istoricul Iosif Constantin Drăgan a cheltuit un milion de dolari pentru această statuie, cele două primării care gestionează această zonă, Eşelniţa şi Dubova, nu au catadicsit să amplaseze câteva toalete. Concret, zona de până la jumătatea podului de la Mraconia spre Moldova Veche este administrată de Primăria Eşelniţa, iar în continuarea podului zona este în jurisdicţia Primăriei Dubova. Adică, cum spune românul „copilul cu moaşe multe rămâne cu buricul netăiat”.

Primarul din Dubova, Victor Doscocil, recunoaşte faptul că nu a avut în întenţie să pună câteva toalete, dar vorbeşte despre nişte iniţiative private care s-ar fi lovit de refuzul administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier, în arealul căreia se află localităţile Dubova şi Eşelniţa.

„Noi am solicitat Parcului Natural Porţile de Fier să-i ajute dacă se poate pe cei care au terenuri în zonă şi aceştia au solicitat în mod direct parcului, unde li s-a spus că nu pot obţine acel aviz. Eu nu am solicitat pentru că aceste toalete trebuie întreţinute şi cu cine să fac această activitate, că am numai funcţionari publici”, spune primarul din Dubova.