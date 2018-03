Cele mai reuşite bancuri despre Ceauşescu. De ce i-a plăcut dictatorului la vânătoarea de pliznoţi

1. Nicolae Ceauşescu în vizită la un cămin studenţesc.

Studenţii, nemulţumiţi de cantină, cer să li se mărească indemnizaţia. Se aprobă creşterea de la 10 lei la 12 lei pe zi.

Urmează vizita dictatorului la o puşcărie, unde deţinuţii sunt şi ei nemulţumiţi. Se aprobă creşterea îndemnizaţiei de la 5 lei la 50 de lei.

Ion Gheorghe Maurer e revoltat şi cere explicaţii.

Atunci Ceauşescu îi zice:

- Taci mă, nu fi prost, că noi studenţi nu mai ajungem.

2. Ghicitoare:

- Ce e lung, negru şi se hrăneşte cu cartofi?

- Coada de oameni care stă la carne.

3. Leana îi spune într-o zi lui Nicu:

- Auzi, Nicule, ce-ar fi să mă pui şi pe mine prim-ministru ca Dăscălescu?

- Eşti nebună, Leano! Unde mai văzuşi tu ţară cu doi prim-miniştri?

- Păi cum nu!? În Franţa: Jac şi Rac.

4. Un american în trecere prin Bucureşti îl întreabă pe un cetăţean de ce stă la coadă.

- Se dă carne!

- Ciudat, zice americanul. La noi nu e nimeni. Vii, alegi, vânzătorul ţi-o cântăreşte, plăteşti şi pleci.

- Sunteţi înapoiaţi. Asta la noi era acum 45 de ani.

5. După discuţia cu Prunariu, primul român trimis în Cosmos, Ceauşescu o ia nedumerit deoparte pe Leana.

- Ascultă, Lenuţo, Prunaru zicea că a avut unele probleme din cauza legii gravitaţiei. Nu ţii tu minte când am dat eu legea asta?

- Ce mă-ntrebi pe mine, Nicule, eu sunt cu ştiinţa, tu eşti cu legile!

6. La o coadă lungă de carne, un cetăţean nervos zice către vecinul său:

- Ţineti-mi şi mie rând! Mă duc să-l omor pe Ceauşescu.

După o vreme se întoarce. Cum îl vede, vecinul îl şi întreabă:

-Ei, cum a fost? L-ai omorât?

- Încă nu. Da’ mi-am lăsat şi acolo rând.

7. Pe vremea lui Ceauşescu:

- Băi, bade, de ce te-au arestat?

- M-am uitat la Ceauşescu!

- Da` noi toţi ne-am uitat la el!

- Da. Dar eu m-am uitat prin lunetă!

8. Un reporter occidental îl întrebă pe Ceauşescu, prin 1989:

- Am auzit că în România e frig în case. Aşa e?

- Da, dar n-a murit nimeni din cauza asta.

- Dar am auzit că nu e nici mâncare?

- Da, dar n-a murit nimeni de foame.

- Şi am mai auzit că trebuie să te baţi ca să prinzi un loc în autobuz ca să te-ntorci acasă de la serviciu? - Da, dar nici din asta n-a murit nimeni.

- Atunci, domnule preşedinte, de ce nu încercaţi cu cianură?

9. Tovarăşul Ceauşescu se întoarce dintr-o vizită efectuată în Africa de Sud. Curioşi, ceilalţi îl întreabă cum a fost, ce a făcut acolo.

- Cel mai mult mi-a plăcut la vânătoare de pliznoţi, în junglă.

Toţi se uită lung. În cele din urmă, unul îşi ia inima în dinţi şi întreabă:

- Nu vă supăraţi, ce sunt ăia pliznoţi?

- Păi, seamănă cu oamenii, doar că sunt negrii, stau în copac şi, când îndreptam puşca spre ei, strigau: «Please not, please not!».

10. La şcoală, Bulă vine cu hainele necălcate.

- Mama ta nu-ţi poate călca hainele? Să vii îngrijit îmbrăcat ca şi colegii tăi, Bulă!, îl mustra profesoara.

- Ba da. Poate. Dar bagă televizorul în priză şi-l vede pe Ceauşescu. Bagă radioul în priză şi-l aude pe Ceauşescu. Atunci, cum să nu-i fie frică să mai bage în priză şi fierul de călcat!