Cele mai bune bancuri cu soldaţi. Cu ce ocazie este invitat locotenentul să facă sex prin telefon de către o domnişoară cu voce senzuală

1. Tot plutonul la adunare, generalul întreabă:

- Cu ce vă satisfaceţi dorinţa de sex?

Soldat 1: Cu carioca.

Soldat 2: Cu carioca.

Şi aşa mai departe, tot plutonul cu excepţia unuia.

Generalul: În sfârşit, un om normal. Cum te numeşti?

- Mi se spune Carioca.

2. La summit-ul pentru admiterea României în N.A.T.O., comandanţii supremi ai celor mai puternice armate din lume prezentau caracterul soldaţilor din subordine.



Bush împuşcă un soldat american în picior şi îl întrebă dacă îl doare.

- No, răspunde soldatul, pentru că "I love my country"



Putin face acelaşi lucru, iar soldatul rus răspunde:

- Net, ia liubliu maia rusia.



Pus să facă acelaşi lucru, nea' Nelu, după ce trage un glonţ în piciorul soldatului Tilică, îl intreabă dacă îl doare.

- Nu, răspunde acesta pentru că port numărul 40 şi am bocancii 44....

3. Un soldat se întorcea din permisie. În vagon, stă alături o tânără domnişoară. Soldatul îşi deschide traista, scoate pita şi o taie în dumicaţi mici, scoate slănină, taie bucăţele mici şi le pune pe dumicaţii de pâine, în sfârşit, adaugă brânză şi ceapă - într-un cuvânt, face soldaţei ca la copiii mici şi începe să îmbuce.



Tânăra domnişoară începe să saliveze de poftă şi, când nu se mai poate abţine, îi spune soldatului:

- Nu vă supăraţi, domnule soldat, mi-e aşa o poftă, nu-mi faceţi şi mie un soldăţel?

- Ba cum să nu, aşteptaţi numai să termin de mâncat!

4. Un locotenent, după ce a băut toată noaptea, n-a reuşit să se trezească dimineaţa. Sună telefonul. O voce plăcută de femeie:

- Domnule locotenent, doriţi sex prin telefon?

- Bineînţeles!

- Vă fac legătura cu comandantul unităţii.

5. Un soldat se întoarce din armată cu o mare întrebare pentru tatăl său care era medic ginecolog:

- Tată, cât am stat în armată am învăţat o mulţime de lucruri, am devenit bărbat, dar am o nedumerire...zi-mi şi mie, cum se ia SIDA asta?

- Păi... prin contact sexual şi prin mucoasă!

- Auzi, atunci poţi lua SIDA şi de la o mucoasă de 16 ani?

6. O oaste obosită vine de la război. Cum mergeau ei spre cazarmă, li s-a făcut foame. Coincidenţă, tocmai trecea pe acolo un cioban care păştea caprele. Căpitanul vorbeşte cu el să le dea nişte lapte. Ciobanul le spune că nu are, dar pot să prindă fiecare câte o capră şi să-i suga laptele.

Dar cum armata este totuşi armată, totul se face la ordin. Căpitanul comandă:

- La unu, toata lumea prinde câte o capră, la doi o puneţi jos şi la trei începeţi să sugeţi.

Zis şi făcut. Lângă căpitan era un soldat care înjura de mama focului. Căpitanul îl întreabă:

- Ce-i soldat, ce ai ?

- Să trăiţi toarsu' căpitan, dar al meu e ţap.

7. Doi soldaţi ies de la popotă cu două sandwichuri mari, din care înfulecau cu poftă. Vreo cinci câini se uitau pofticioşi sperând în zadar să capete şi ei ceva... Comandantul vede faza şi-i întreabă pe soldaţi de ce nu le dă şi câinilor ceva să mănânce. Atunci unul din soldaţi răspunde:

- Lăsaţi şefu' să se uite cum mâncăm că şi noi ne-am uitat la ei când au facut... sex.

8. În armata lui Napoleon era un soldat care îi semăna atât de bine, încât toată lumea credea că este Napoleon travestit, venit în inspecţie. Normal, chestia ajunge şi la urechile lui Napoleon, care se hotăreşte să vadă cu ochii lui cât de mare e asemănarea. Îl cheamă la el pe soldat, îl examinează, se uită ba în oglindă, ba la soldat şi, în cele din urmă, îl întreabă:

- Ascultă, soldat, mama ta a fost servitoare la curtea tatălui meu?

- Nu, tatăl meu a fost servitor la curtea mamei dumnevoastră!

9. Soldaţii la raport afară. Vine comandantul şi spune:

- Mai mişcă careva?

O voce din spate răspunde:

- Pământul, domnule comandant.

Comandantul:

- Cine a spus asta?

Răspunde din nou vocea:

- Galileo Galilei.

Comandantul:

- Galileo Galilei, un pas în faţă!!!!

10. Soldaţii sovietici zboară cu avionul spre Afganistan. Comandantul le explică beneficiile războiului:

- În Afganistan, pentru capul fiecărui duşman, veţi primi 1000 de ruble şi 3 zile de permisie. Noaptea târziu, avionul aterizează. Soldaţii coboară şi, după un timp, se întorc c-un cap de om şi îi spun comandantului:

- Tovarăşe comandant, iată primul cap de duşman. Vrem bani şi zilele libere.

- Ce aţi făcut, nenorociţilor? Încă n-am ajuns în Afganistan, am făcut o escală de realimentare..