Cele mai bune bancuri cu blonde. De ce se uită o blondă la un film porno până la sfârşit

1. Două blonde la un meci de rugby.

– Îi vezi pe ăia care s-au strâns grămadă? o întreabă una pe cealaltă.

– Da, ce-i cu ei?

– Pariez că în clipa asta s-au strâns ca să ne bârfească!

2. - De ce se uita o blondă la un film porno până la sfârşit?

- Ca să vadă dacă se căsătoresc!



3. Trei blonde vor să treacă un râu.

Văd un peştişor de aur, îl prind şi ăla zice:

– Dacă îmi daţi drumul vă îndeplinesc la fiecare câte o dorinţă. O blondă zice:

– Vreau o barcă cu motor ca să trec râul.

Peştişorul îi îndeplineşte dorinţa. Porneşte barca, dar se izbeşte de un bolovan şi moare.

A doua blondă zice:

– Vreau să pot înnota ca să trec râul.

Peştişorul îi îndeplineşte dorinţa. Blonda intră în apă, dar se impiedică şi moare.

A treia blondă zice:

– Vreau să fiu brunetă.

Peştişorul îi îndeplineşte dorinţa şi aia zice:

– Vai, uite un pod!

4. Se întâlnesc doi rechini:

– Ieri am înghiţit un oltean. Trei zile am mai puţit a praz! La care celălalt:

– Eu am înghitit acum câteva zile o blondă. Avea capul aşa de gol că trei zile nu m-am mai putut scufunda!



5. O blondă la spovedanie:

- Părinte, am preacurvit.

- De câte ori, fiica mea?

- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!

6. După o vodcă, o blondă ajunge în patul unuia.

Mulţumiţi, după, fumau o ţigară:

- Auzi?, zice el.

Uită-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul bărbat din viaţa ta?

Ea îl priveşte şi zice:

- S-ar putea, ai o figură foarte cunoscută!

7. O blondă merge la munte iarna. La recepţie, citeşte pe ecranul unui televizor instalat deasupra cotele zăpezii: Buşteni - 15 cm, moale; Clăbucet - 20 cm, medie; Postăvarul - 25 cm, dură. Se duce la recepţioner:

- Nu vă supăraţi, care e camera domnului Postăvarul?

8. O blondă, o negresă şi o brunetă călătoresc la negru cu vaporul ascunse în cală.

Paznicul controlează cala vaporului înainte de plecare şi cele trei se ascund în sacii din încăpere.

Cu câte un şut, marinarul controlează sacii de pe jos.

Negresa strigă din sac:

– Miau, miau!

Omul pleacă mai departe.

Bruneta:

– Ham, ham, ham!

Marinarul trece mai încolo.

Ajunge la blondă şi după şutul de rigoare aude:

– Cartofi, cartofi!

9. O blondă lipseşte de acasă trei zile. Soţul înnebunit o caută, o caută, dar nimic. A treia zi apare blonda:

- Unde ai fost, nevastă ?

- Aoleu, ce-am păţit ! M-au prins unii şi m-au violat o săptămână.

- Păi tu ai lipsit doar trei zile!?!

- Păi da... dar trebuie să mă mai duc încă patru zile.

10. Doua blonde stăteau de vorbă; una dintre ele o întreabă pe cealaltă:

- Dragă, tu când faci dragoste, vorbeşti cu soţul tău?

- Da, dacă mă sună!