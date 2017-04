Campioana la tir din Poliţia de Frontieră Română vorbeşte despre reţeta succesului: „Plăcerea de a trage la ţintă este o întrecere cu tine însuţi”

Cine nu o cunoaşte pe Corina Moraru, o femeie tânără, frumoasă, delicată, nu ar zice că are în faţă o campioană la tir. Ei bine, olteanca noastră, a reuşit însă să facă performanţă în acest sport în doar câţiva ani după ce s-a angajat în Poliţia de Frontieră Română. Cu atât mai mult este de admirat fiindcă a venit în această structură din sursă externă, deci fără o pregătire militară anterioară. Absolventă a unei şcoli postliceale sanitare şi apoi a Facultăţii de Drept, Corina a lucrat mai mulţi ani în privat, când în anul 2006 s-a ivit oportunitatea de a participa la un concurs de angajare organizat de Poliţia de Frontieră Română.

Încurajată şi de soţ, care lucrează la Poliţia Locală, dar şi de rude, Corina Moraru (39 de ani) a venit cu multă încredere în forţele proprii şi a trecut examenul cu bine. A fost o alegere care avea să-i schimbe radical viaţa Corinei, fiindcă aici la Poliţia de Frontieră simte că şi-a găsit rostul în viaţă.

„Cred că am fost atrasă de munca de poliţie, de uniformă, în familie am avut o astfel de educaţie mai riguroasă, am făcut cea mai bună alegere pe care puteam să o fac”, spune Corina.