Ansamblul folcloric „Izvoraşul” a sărbătorit 50 de ani de la înfiinţare

Nu este uşor să aduni în acelaşi loc zeci de persoane, foşti dansatori ori interpreţi de muzică populară, care acum îşi duc viaţa în diverse colţuri ale ţării sau ale lumii. Şi totuşi acest lucru a fost posibil, distanţa nu i-a ţinut deoparte, au făcut efortul de a veni pentru a sărbători împreună 50 de ani de la înfiinţarea Ansamblului folcloric "Izvoraşul". Anii petrecuţi în cadrul acestui grup, munca istovitoare, aproape inumană de la repetiţii, clipele minunate petrecute pe scenele întregii Europei, unde erau răsplătiţi cu ropote de aplauze, amintirile dragi i-au readus la teatrul din Severin. Mihai Munteanu, fost dansator şi membru component al ansamblului, a fost cel care a avut iniţiativa organizării acestui eveniment de suflet.

„Mă bucur că aţi răspuns invitaţiei noastre. Scopul era de a ne regăsi, de a depăna amintiri, de a sta de vorbă. Iată că avem nevoie şi de motive care să ne facă să ne aducem aminte cu plăcere că am reprezentat şi municipiul, şi judeţul şi ţara. Mă simt bine în mijlocul vostru. Vă rog să-mi permiteţi să vă aplaud”, a spus Mihai Munteanu, în deschiderea manifestării, extrem de emoţionat.

Foarte emoţionată a fost şi „privighetoarea” Ansamblului Folcloric „Izvoraşul”, marea interpretă de muzică populară a Mehedinţiului, Angelica Stoican:

„Izvoraşul este un brand şi trebuie să rămână un brand. Vreau să vă spun că Pavel Ciobanu, Ştefan Bădescu, Eleodor Popescu şi toată garnitura acestor oameni au muncit foarte mult. Pavel Ciobanu a lăsat patru volume de carte, de culegeri folclorice şi foarte multe filmări. Aici a fost focarul cel mai vestit de cultură din ţară. În toate peregrinările cu <<Izvoraşul>> în afara ţării am venit cu premiul I, participând câte 60-70 de ţări, am fost şi eu premiată, a fost <<Căluşul>> Mehedinţiului şi a fost naiul. Să fim serioşi, mai uniţi şi nu superficiali pentru că eu nu am să las lucrurile aşa, am continuat, am scris încă două cărţi, evocând lumea Izvoraşului şi lumea Mehedinţiului, care este foarte importantă pentru mine”.

De altfel, s-a transmis această emoţie în toată sala, au fost clipe de mare bucurie, dar şi de nostalgie, s-au împărţit diplome şi trofee, s-au depănat amintiri. Manifestările au început la ora 17:00 cu primirea invitaţilor, după care a avut loc vernisajul expoziţiei de afişe şi fotografie "Tunelul Timpului" (arhiva ansamblului). Evenimentele au continuat cu un alt vernisaj de artă populară din "Tezaurul Mehedinţean" (colecţia privată a îndrăgitei interprete de muzică populară Nina Predescu).

“Palatul Culturii Teodor Costescu sărbătoreşte astăzi 50 de ani de la înfiinţarea Ansamblului folcloric Izvoraşul. Acest ansamblu folcloric a fost una din instituţiile etalon, de prim rang al mişcării artistice româneşti şi astăzi este deopotrivă un moment de nostalgie, pentru cei care în număr mare au făcut parte din acest ansamblu, au fost legaţi de acest ansamblu şi sunt prezenţi în sala <<Virgil Ogăşanu>>, un moment de aducere aminte a acelui moment de aur a mişcării artistice, dar şi un bun exemplu pentru generaţiile de azi şi viitoare de coeziune artistică, de pasiune în jurul unui ţel comun, de frumuseţea dansului şi jocului popular”, a spus Sorin Vidan, managerul Palatului Culturii „Teodor Costescu”.

Directorul Arhivelor Naţionale Mehedinţi, Marian Pele, a vorbit despre istoria acestui ansamblu folcloric de excepţie, dar a subliniat şi faptul că din păcate s-au păstrat prea puţine documente despre acest grup:

„Suntem săraci din punct de vedere al scrisului, dar asta nu înseamnă că Izvoraşul nu a reprezentat un brand pentru acest municipiu, pentru acest judeţ şi pentru această ţară. Suntem în măsură să spunem câteva lucruri aici. Înainte de orice sunt şi bucuros, dar mai degrabă onorat să particip la această sărbătoare de semicentenar de 50 de ani ai Izvoraşului şi să vă spun că anul viitor cam pe timpul acesta vom sărbători un alt moment jubiliar, 100 de ani de la prima apariţie a revistei Izvoraşul, undeva într-un sat aici lângă Severin, la Bistriţa, opera preotului Gheorghe Dumitrescu Bistriţa. Nu am nicio îndoială că în 1968, cei care au pus fundamentul acestui ansamblu artistic nu s-au raportat la acea revistă şi nu am nicio îndoială că intenţia şi dezideratul lor a fost acela de a continua tradiţia folclorică în judeţul Mehedinţi prin acest grup folcloric. Spuneam că Izvoraşul a apărut în 1968 şi a apărut ca un grup artistic amator, a a apărut ca o alternativă într-un oraş care era vitregit de o astfel de formaţie artistică profesionistă. Prestaţia celor care au făcut parte din acest grup, devotamentul lor, loialitatea, harul dumnezeiesc au făcut să dea prestigiu, să dea valoare acestui grup folcloric pe care noi astăzi îl sărbătorim”.

Artiştii din Ansamblul folcloric ,, Izvoraşul " erau de neîntrecut şi de neoprit în toate evoluţiile lor de pe scene din marile oraşe din ţară şi din Europa. Deşi era un ansamblu de amatori puteai să pui oricând prinsoare pentru profesionalismul lor. „Am fost cu Ansamblul Izvoraşul în 1972 în Austria, în 1973 în Cipru, în 1975 în Olanda, în 1977 în Franţa (Coasta de Azur), în 1979 din nou în Olanda. Nu mai amintesc aici de Serbia, Ungaria, Bulgaria. A fost Ansamblul Izvoraşul, e adevărat, dar eu vreau să le urez mult succes acestor tineri minunaţi”, a spus Ilie Mărţuică, dirijorul şi sufletul acestui ansamblu de legendă al Mehedinţiului.

Şi aşa cum îi stă bine unui artist mare, celebrul dirijor se referea în discursul său la membrii actualei orchestre a Palatului Culturii Teodor Costescu, „Lăutarii Mehedinţiului”, născută la începutul acestui an, cu tineri foarte talentaţi şi care şi-au luat angajamentul că vor duce tradiţia mai departe. De altfel, părinţii maestrului dirijor de la „Lăutarii Mehedinţiului”, Nicolae Drăghia, sunt foşti membri ai Izvoraşului, sunt oamenii care i-au insuflat acestuia dragostea pentru folclor, dar şi disciplină, seriozitate, devotament pentru această profesie. “Planul nostru este să ducem mai departe ceea ce din păcate de mulţi ani s-a întrerupt. Cred că important este actul cultural în sine pe care îl vom susţine în această casă de cultură şi în acest judeţ”, a spus dirijorul Nicolae Drăghia.