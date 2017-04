Şamponul pentru cai face furori printre femei. „Îl folosesc de aproape un an şi sunt foarte mulţumită“

După ce au testat toate produsele de îngrijire a podoabei capilare, multe doamne sunt dispuse să încerce ceva nou, un şampon care sare din tiparele obişnuite. Vorbim de şamponul pentru cal despre care femeile spun că ajută în special la întărirea firului de păr.

„Îl folosesc de aproape un an şi sunt foarte mulţumită pentru că firul de păr este mult mai rezistent acum. Recunosc că am avut o mică rezervă la început, mi-a fost teamă de reacţii adverse, dar vă mărturisesc că nu am avut nicio problemă”, spune Larisa Munteanu, o tânără din Drobeta Turnu Severin.

Potrivit presei internaţionale, Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker şi Kim Kardashian ar fi doar câteva dintre divele care se mândresc cu podoaba capilară îngrijită cu şampon pentru cai. Aşa că în scurt timp, şi doamnele de la noi au îmbrăţişat această modă şi sunt foarte atrase de şamponul de cabaline.

Şamponul pentru cal se vinde foarte bine şi în farmaciile veterinare din Drobeta Turnu Severin. Medicul veterinar Marian Pacioagă spune că produsul se vinde ca pâinea caldă şi doamnele care îl cumpără se declară foarte mulţumite de rezultatele folosirii acestuia. Nimeni nu s-a plâns de reacţii adverse.

„Având în vedere că este pe bază de plante îi conferă părului un luciu foarte bun, rezistenţă firului de păr, întăreşte rădăcina firului de păr. Foarte multe cliente îl cumpără la recomandarea pe care o primesc din saloanele de înfrumuseţare”, ne spune medicul Marian Pacioagă.

Un recipient de un litru de şampon costă numai 11 lei în farmaciile veterinare din Turnu Severin.

De altfel multe alte produse de uz veterinar sunt folosite de oameni, cum sunt cremele pentru durerile articulare, gel inflamator extern şi multe altele,

Dar ce ingrediente conţine acest şampon de cal?

Acest şampon este natural, fabricarea lui bazându-se pe extracte din plante. Astfel, în compoziţia acestui şampon găsim extracte naturale din:

• Brusture – Arctium lappa – extract din rădăcina plantei,

• Mesteacăn – Betula pendula – extract din frunzele copacului,

• Coada Calului – Equisetum arvense – extract din frunzele plantei,

• Nuc – Juglans regia – extract din frunzele copacului,

• Muşeţel – Matricaria chamomilla – extract din florile plantei,

• Jales de gradină – Salvia officinalis – extract din frunzele plantei

• Urzică – Urtica dioica – extract din frunzele şi rădăcina plantei.

Aceste ingrediente naturale le regăsim şi în foarte multe şampoane pentru uz uman. Totuşi, medicii dermatologi nu sunt de acord cu utilizarea unui produs de uz veterinar de către oameni. Potrivit medicilor, femeile riscă să-şi distrugă părul sau să sufere reacţii cutanate grave pentru că şamponul pentru cai conţine ingrediente degresante puternice, care au un efect de uscare excesivă a părului uman.