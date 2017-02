Un timişorean a ieşit la protest în pantaloni scurţi şi tricou, la temperatura de 1 grad Celsius. "#Rezist în frig" FOTO

Florin Chindea, tehnician maseur de meserie, a decis să protesteze într-un mod cu totul inedit, miercuri seara, în Piaţa Opere. Timişoreanul şi-a făcut apariţia în pantaloni scurţi şi tricou, ca în plină fară, în ciuda faptului că afară termometrele arătau 1 grad Celsius.

Florin Chindea a avut asupra lui şi un mesaj pe care scria obişnuitul indemn al protestatarilor: #Rezist, la care a mai adăugat...”în frig”.



“Nu staţi în casă la căldurică! Frigul din suflete e mult mai greu”, a îndemnat protestantul. Apoi a dezvăluit şi secretul său. “Fac duş doar cu apă rece de un an şi patru luni. Sunt călit”, a spus Florin Chinea.



După protest, Florin Chindea a pus umărul la prinderea unui hoţ, care a furat un telefon de la o tânără.

“Trecând pe lângă un parc, aud o fată ţipând în timp ce doi hoţi i-au furat telefonul. Ei au luat-o la fuga iar ea, dupa ei, ţipand în continuare. Un alt băiat a auzit incidentul şi a luat-o la fugă, să o ajute pe fată. Am fugit şi eu în aceeaşi direcţie. Băiatul reuşise să-l prindă pe unul din hoţi, în timp ce fata era în stare de şoc, ţipand in continuare...În acel moment am fugit spre maşina Jandarmeriei, să-i rog să ne ajute. Dar mai aproape era o maşină a Poliţiei Locale...Au intervenit ei, alături de alţi civili. În scurt timp a sosit şi un echipaj al Poliţiei Române. Hoţul a fost imobilizat iar telefonul fetei găsit asupra lui. În final a fost dus la Secţie. Felicitări tuturor civililor, Politiei Locale şi Poliţiei Române! A fost o intervenţie impecabilă! Eu acum am o stare de greaţă şi mândrie în acelaşi timp! Mi-e greaţa de hoţie şi şmecheri, la orice nivel! Mi-e greaţă de cei doi hoţi! Sunt mândru de intervenţia noastră, simpli oameni, impotriva unei nedreptăţi. Şi sunt mândru de echipajele Poliţiei Locale şi Poliţiei Române! Doar împreuna putem avea o societate mai buna, luptând împotriva hoţiei la toate nivelele! Pe mine m-a emoţionat finalul, când oamenii din echipajul de Poliţie au dat mâna cu mine şi mi-au mulţumit, în timp ce eu le spuneam felicitări!”, a povestit Florin Chindea.