Singura elevă din Banat care a luat BAC-ul cu 10 a îmbinat şcoala cu dansurile populare şi pregătirea pentru Medicină: „Nu vreau să fiu ipocrită“

Judeţul Timiş a înregistrat la examenul de Bacalaureat din acest an, înainte de depunerea contestaţiilor, o singură notă de 10. Media maximă a fost obţinută de Ansira Dinu, elevă a profilului matematică – informatică de la Colegiul Naţional Bănăţean, care a susţinut examenul la Limba Română, Matematică şi Biologie. Tânăra a declarat pentru „Adevărul” că a reuşit să obţină nota maximă îmbinând pregătirea pentru Bacalaureat şi cu pregătirea pentru admiterea la Medicină, dar şi cu dansurile populare de care este pasionată. Totul făcând naveta de la Giarmata la Timişoara.

„Nu vreau să fiu ipocrită şi să spun că subiectele au fost foarte grele şi vezi Doamne cât am învăţat eu. Eu m-am pregătit, dar şi examenul a fost destul de uşor, adică accesibil”, a declarat Ansira Dinu. Tânăra a mai spus că vrea să urmeze Facultatea de Medicină, visând să devină medic chirurg.

Ansira Dinu a explicat pasiunea pe care o are pentru dansul popular şi cum a ajuns să facă dintr-un ansamblu de dansatori profesionişti. Iniţial era un hobby şi tot antrenându-mă am ajuns să fiu aproape la nivel profesionist fiindcă aveam spectacole cu ansamblul profesionist şi a început să fie o mare parte din viaţa mea dansul. Pur şi simplu am prins drag de asta şi în general dacă prind drag de ceva continui”, a mai declarat tânăra.

În paralel cu şcoala, Ansira Dinu a mai practicat şi handbalul. Nu găseşte o explicaţie pentru modul în care a reuşit să îmbine atât de bine şcoala cu activităţile extraşcolare. „Pur şi simplu nu găsesc o explicaţie. Am o energie interioară care mă ajută. Nu privesc greutăţile. Încerc să le iau pas cu pas şi îmi iese chestia asta”, a mai declarat Ansira Dinu.