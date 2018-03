Primarul Timişoarei a parcat pe un loc pentru persoane cu dizabilităţi: „Am greşit şi îmi pare nespus de rău. Cer să fiu sancţionat”

Mers la Spitalul Municipal pentru a-l vizita pe prietenul său, menestrelul Mircea Parasca, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a fost suprins parcându-şi maşina personală, un Renault Laguna, pe un loc pentru persoane cu handicap. Ulterior, Robu a postat pe pagina sa de Facebook un text în care susţine că nu a văzut că e un loc destinat persoanelor cu dizabilităţi din cauza zăpezii, care în imaginea surprinsă la faţa locului nu se vede.

"De îndată ce am intrat în curte, portarul m-a îndrumat unde să parchez. Fiind atent la indicaţiile lui, binevenite în spaţiul restrâns în cauză şi cu o maşină fără senzori (e fabricată în 2001, cumpărată second hand), n-am observat că pe asfalt -asfalt parţial acoperit de zăpadă- era semnul de rezervare pt persoane cu handicap. Evident, portarul nu mi-a spus nimic. Astfel, am ajuns să fac un lucru pe care nu l-aş fi făcut, intenţionat, niciodată!", a scris Robu pe pagina sa de Facebook, cerând să fie sancţionat contrvenţional pentru gestul său.