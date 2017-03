Om de afaceri suspectat că şi-a construit o reţea de firme-fantomă. „Am 600 de angajaţi. Dacă mă ia cu duba e nasolie“

Prima firmă de construcţii din Timişoara, înfiinţată în februarie 1991, Constructim SA a devenit în ultimii 27 de ani un brand puternic în domeniu, ajungând să realizeze proiecte de referinţă şi să construiască într-un parteneriat cu Primăria Timişoara prima parcare subterană publică din Timişoara. În această afacere primăria a venit cu terenul, iar firma cu investiţia.

Constructim a supravieţuit şi crizei financiare din 2009-2010, iar reţeta succesului a fost dezvăluită în 2013 de patronul societăţii într-un interviu pentru opiniatimisoarei.ro. „La un moment dat imi căzuse portofoliul la jumătate pe bursa din Viena, şi toţi de acolo spuneau, în anul 2007, cand la noi era la maxim boom-ul imobiliar, că vine peste noi criza. Atunci mi-am externalizat mulţi muncitori, aveam vreo 500 de angajaţi…Le-am făcut firme, cred că într-o săptămână le-am făcut vreo 10 firme, şi eu am rămas cu 200 de angajaţi pe care îi am şi acum. Dacă ma prindea criza cu toţi cei 500 de angajati, nu ştiu cum o scoteam la capăt!”, declara Perescu în 2013, potrivit sursei citate.

Potrivit unor informaţii intrate în posesia „Adevărul”, Constructim SA face acum obiectul unei ample anchete DIICOT în care patronul societăţii, Lucian Perescu, soţia acestuia, Camelia Perescu, şi alte două persoane sunt suspectaţi de constituirea unui grup infracţional organizat al cărui scop a fost eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Metoda, ar fi una clasică: înregistrarea în contabilitate a unor facturi fiscale emise de firme „fantomă”, operaţiunile fiind fictive. Astfel erau înregistrate cheltuieli nereale al căror rezultat a fost compensarea şi/sau rambursarea TVA-ului deductibil şi diminuarea bazei impozabile

Un document studiat de „Adevărul” arată că DIICOT îl suspectează pe patronul Constructim inclusiv de faptul că, spre deosebire de alţi oameni de afaceri, care au cumpărat facturi fictive de la mafia din Strehaia, Perescu şi-ar fi creat propria reţea de firme „fantomă” care emiteau facturi fiscale fictive. „În vederea atingerii scopului infracţional, suspectul Perescu Eugen Lucian a racolat persoane care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracţional”, se arată în document.

Toate aceste persoane, susţin procurorii DIICOT, au înfiinţat şi/sau preluat direct sau indirect societăţile „fantomă” care au emis facturi fictive al căror rezultat a fost: delapidarea patrimoniului societăţii în interescul exclusiv al soţilor Perescu şi sustragerea de la plată a impozitului pe profit prin reducerea bazei impozabile.

Potrivit informaţiilor „Adevărul”, din ancheta DIICOT ar reieşi că numai firmele SC STFB Logistic SRL şi SC Build &Art Management SRL au emis împreună 248 de facturi fictive de materiale de construcţii şi servicii de închiriere auto, valoarea celor 248 de facturi fiind de peste 13 milioane de lei. Potrivit aceleiaşi surse, alte trei firme au emis pentru Constructim SA 330 de facturi fiscale fictive cu o valoare de aproape 18 milioane de lei.

„Perescu Eugen Lucian a delapidat SC Constructim SA cu suma de 18 milioane lei, care a fost reintrodusă prin diverse circuite financiare în circuitul legal astfel încât să aibă o aparentă provenienţă licită”, se mai arată într-un document DIICOT studiat de „Adevărul”.

Contactat pentru un punct de vedere, omul de afaceri Lucian Perescu a declarat că are „o problemă cu un dosar DIICOT”, în care a fost citat acum vreo doi ani ca martor „şi mai am vreo 2-3 plângeri cu distrugerea monumentelor, dar cu alea m-am obişnuit”. Lucian Perescu a spus că nu i s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect. „Sunt martor într-un proces de genul ăsta, am avut şi nişte probleme cu ANAF, care mi-a scos nişte facturi şi am plătit cu penalităţi, cu majorări, dar acum vreo doi ani şi de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Ştiu că am rămas martor, dar totul e posibil la noi. Dacă era o problemă mă luau deja cu mascaţii. Acuma începe să îmi fie frică. Mă gândesc că de obicei astea se fac la comandă. Te anunţă şi a doua zi vine şi te ridică. Noi nu avem un leu datorie la stat. Ar trebui să mă întrebe şi pe mine să dau o declaraţie. (...) E clar că poate să mă ia şi cu duba. Poate să mă ducă. Nu ştiu dacă ar fi în interesul lor pentru că, totuşi, plătim o grămadă de taxe. În ultimii ani am luat tot locul întâi, dar nu ştiu dacă asta contează. De vreun an o grămadă de persoane îmi spun: cum de mai eşti în viaţă (n.r. firma)? Am avut noroc că 90 la sută din clienţii noştri sunt privaţi. Poate de acolo e norocul”, a declarat Lucian Perescu pentru „Adevărul”.

Referitor la evoluţia dosarului, omul de afaceri a spus că speră „să nu se întâmple nimic”. „Nu am terminat niciun an în ultimii 20 de ani pe pierdere şi 95 la sută dintre firmele din România sunt pe pierdere. Toţi cei cu care lucrezi îţi cer să vadă că nu ai datorii la stat. Habar nu am ce se poate întâmpla că în România.... Am vreo 600 de angajaţi. Dacă iese ceva de genul ăsta şi mă ia cu duba e nasolie, nasolie”, a declarat Lucian Perescu care a admis că firma sa a avut relaţii comerciale cu firmele despre care se spune că au fost firme „fantomă” care au emis facturi fiscale fictive.