Noul şef al transportului public din Timişoara e doctor în Agronomie şi specialist în securitate. Are trei facultăţi, două terminate în timp ce era primar

Fost director general al Autorităţii Rutiere Române (ARR), desemnat de noul Consiliu de Administraţie al STPT, manager interimar, Sorin Supuran (PNL) are un CV, pe cât de stufos, pe atât de bizar. CV-ul noului şef al STPT arată o serie de diplome, din document reieşind că noul şef al transportului public din Timişoara s-a înscris la Universitatea de Agronomie, la specializarea Managementul dezvoltării şi amenajării rurale în 1997, la vârsta de 28 de ani, la un an după ce a devenit viceprimar al comunei Biled. „Facultatea am întrerupt-o în 1993 pentru că am fost plecat o perioadă în Germania. După aceea, la reîntoarcere, am reluat. Eram deja în administraţia publică şi după aceea am ales forma de specializare pe administraţie publică locală crezând că acolo o să rămân să fac carieră”, explică Supuran.

Primar şi student la două facultăţi

În anul 2000, Sorin Supuran a fost ales primar al comunei Biled. În acelaşi an, fiind încă student la Universitatea de Agronomie, Supuran a devenit student al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe – Contabilitate din cadrul universităţii private Tibiscus. În 2002, actualul şef al STPT a terminat facultatea de Managementul dezvoltării şi amenajării rurale, iar în 2004, anul în care a fost ales pentru a doua oară primar a terminat şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Sorin Supuran a explicat cum a reuşit să se împartă între cele două facultăţi şi primărie. „Am fost destul de silitor. La partea de laboratoare şi tot ce era la sfârşit de săptămână am participat cu grupe diferite. Prin faptul că am dovedit că lucrez, am putut participa la laboratoare şi cu grupe ale altor ani”, a declarat noul şef al Societăţii de Transport Public din Timişoara.

A treia facultate, un master, un doctorat şi alte diplome în domeniul securităţii

În anul în care era ales primar pentru a doua oară, Sorin Supuran s-a înscris la doctorat, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Banatul din Timişoara, devenind doctor în Agronomie în anul 2011. În 2005, Supuran pleacă de pe funcţia de primar devenind şef al Agenţiei Timiş a ARR. În 2007 ajunge director general al Autorităţii Rutiere Române şi tot în acelaşi an obţine o diplomă în Securitate şi bună guvernare, la Colegiul Naţional de Apărare. În 2009, Supuran pleacă de la şefia Autorităţii Rutiere Române, fiind consilier parlamentar (2009 - 2012) şi consilier judeţean (2007 - 2014). În această perioadă, Sorin Supuran termină şi un master în Sociologia Securităţii şi Dezvoltării Europene, la UVT, dar urmează şi cursurile celei de-a treia facultăţi, Drept, la Universitatea Tibiscus. În 2012, Sorin Supuran obţine o diplomă în Diplomaţie şi Securitate emisă de Institutul Diplomatic Român.

„Când mă aflam în Bucureşti, ca orice tânăr mă gândeam că o să îmi prindă foarte bine. Cochetam şi cu ideea la un moment dat de dipliomaţie. Am avut oportunitatea şi am fost pasionat de tot ce înseamnă dezvoltare şi în ultima perioadă securitate europeană”, a explicat Supuran, care a mai ocupat în perioada 2012 – 2014 funcţia de director general al ARR, iar din 2014 până recent funcţia de şef al ARR Timiş.

Garantat de Ludovic Orban şi Cristian Buşoi

În CV-ul său, Sorin Supuran menţionează că persoanele care pot da referinţe despre el sunt „greii” PNL, Ludovic Orban şi Cristian Buşoi, cărora Supuran le-a publicat în CV-ul său şi numărul de telefon la care cei doi pot fi contactaţi. Buşoi nu a putut fi contactat, dar preşedintele PNL, Ludovic Orban a confirmat profesionalismul lui Supuran. „Normal că îl cunosc pe domnul Supuran. Am lucrat cu domnul Supuran când am fost ministru al Transporturilor. A fost şef la Autoritatea Rutieră. Este un profesionist, un om foarte serios. În activitatea pe care a derulat-o s-a specializat. A fost unul dintre directorii cu care am lucrat foarte bine. A fost unul din domeniile în care nu am avut niciun fel de probleme”, a declarat Ludovic Orban.