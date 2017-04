Nicu Covaci, legenda vie a rockului românesc, a împlinit 70 de ani. Cum arătau cei de la Phoenix în videoclipurile filmate în 1969

Nicu Covaci s-a născut la Timişoara, în 19 aprilie 1947. Sunt 70 de ani de când acest nume se confundă cu Phoenix, trupa care în acest an împlineşte 55 de ani. Pentru această zi specială, la Bucureşti, la Arenele Romane, are loc, în această seară un mare eveniment.

„Phoenix and friends Rock Edition“ va aduce pe scenă, alături de formaţie, invitaţi speciali, muzicieni cu care Phoenix a colaborat de-a lungul timpului şi care au influenţat muzica românească, precum Dan Andrei Aldea, Călin Pop (Celelalte Cuvinte), Roman Iagupov (Zdob şi Zdub), A G Weinberger, Rareş Totu, Alin Oprea (Talisman), Crivăţ şi Luparul (Bucovina), grupul Trooper, Bodo (Proconsul), Eugen Mihăescu şi Gabi Guriţă Nicolau (Krypton), Tavi Iepan (Rezident Ex).



Pe scena Arenelor Romane va fi prezent şi Malcolm J. Lewis, care a colaborat cu nume precum Ozzy Osbourne şi Humble Pie, iar un loc aparte în cadrul concertului va fi rezervat chitariştilor Flavia Staicu şi Andrei Cerbu, în vârstă de 14 ani, care fac parte din programul de susţinere a tinerilor muzicieni desfăşurat în ultimii ani de membrii formaţiei Phoenix.



După concertul de la Arenele Romane, după ora 23.00, va avea loc un concert de tip jam-session al formaţiei Phoenix în clubul Tribute din capitală.



Vă prezentăm două din primele materiale video care au fost făcute cu trupa Phoenix. Primul este un videoclip la piesa „Culegătorul de melci”, filmat de Televiziunea Română, pe malul Begăi, în spatele Catedralei din Timişoara. S-a întâmplat în anul 1969. Tot în 1969, Phoenix a lansat clipul pentru piesa “Canarul”.













Acestea nu sunt însă cele mai vechi înregistrări cu Phoenix. În anul 1968 s-a filmat în Piaţa Victoriei din Timişoara clipul la piesa „Vremuri”, în care Nicu Covaci şi ceilalţi muzicieni sunt cocoţaţi pe un tramvai.







Pe scurt...



Nicu Covaci, absolvent al Institutului de Arte Plastice din Timişoara, înfiinţează, în 1961 înfiinţează, alături de alţi tineri muzicieni, trupa Sfinţii, care, umează să îşi schimbe denumirea în Phoenix. Primul concert va avea loc în 1962, repertoriul trupei fiind format, în special, din cover-uri. În 1968 şi 1969 apar primele albume ale trupei Phoenix, „Vremuri“ şi „Floarea Stâncilor“.



În perioada 1971-1976, Nicu Covaci, liderul trupei, creează fenomenul etno-rock în muzica românească, discul „Cantafabule“ fiind unul dintre cel mai bine vândute din perioada comunistă. În 1976 este nevoit să renunţe la cetăţenia română şi reuşeşte să obţină paşaport olandez.

După 1980, lucrează ca profesor de pictură la un centru cultural din oraşul german Osnabrück. Are primele expoziţii de pictură, reuşind să vândă toate tablourile. În mai 1990, are loc primul concert Phoenix de după Revoluţie. Revine periodic în ţară, unde susţine turnee cu formaţia.



„Înainte de Phoenix, eram un copil fără tată. Uite, acum realizez că niciunul dintre cei care au făcut parte din prima formulă a formaţiei nu avea tată. Cinci băieţi fără tată. Nu mai ţin minte care era povestea fiecăruia dintre noi, în ceea ce mă priveşte tatăl meu se afla în puşcărie. A fost legionar şi din acest motiv a ajuns să fie arestat. Cred că aveam 1 an sau 2 ani când l-au luat. Până la 11 ani, nu l-am cunoscut, nu am ştiut că am tată. Maică-mea, de spaimă, ca să nu scape hăţurile – eram un copil plin de energie –, mă ţinea din scurt. Am luat la bătaie când eram mic cât pentru patru. Pentru mine bătaia a fost ruptă din Rai. Îi mulţumesc la nesfârşit pentru că a procedat aşa cu mine. În acelaşi timp, a fost extrem de atentă cu educaţia mea. A plătit profesor de germană, profesor de engleză şi profesor de pian ca să-mi ofere o educaţie cât mai bună. Părinţii mei au divorţat imediat după arestarea tatălui, aşa s-au gândit că e mai bine. Cred că tata a acceptat să facă asta pentru mama şi pentru mine, să nu avem necazuri cu poliţia. În perioada anilor de puşcărie, sora lui mergea lunar după el pe unde era mutat şi mama afla veşti despre el. Cea mai lungă perioadă a stat la canal, Auschwitz-ul românesc. A reuşit, totuşi, să supravieţuiască. Când s-a întors acasă, toată lumea a încercat să-l susţină. Nu s-a mai recăsătorit cu maică-mea, însă relaţia mea cu el a fost una bună. Era un bun gospodar şi de la el am prins talentul de a repara sau a face tot felul de chestii tehnice”, a povestit Nicu Covaci, într-un interviu pentru Adevărul de Week-end.