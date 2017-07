Muzicianul Nicu Covaci, atitudine la 70 de ani: „Fizic, n-am probleme. Pot să mă bat oricând, oricum“

Anul acesta, în 19 aprilie, Nicu Covaci – liderul trupei Phoenix, a împlinit 70 de ani. Vorbim însă şi de aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea Phoenixului, cea mai longevivă formaţie rock din România. Este de-o seamă cu faimoasa Rolling Stones.

Nicu Covaci şi-a serbat ziua de naştere printr-un concert susţinut la Bucureşti, la Arenele Romane, iar apoi a fost chef mare cu Phoenix, în cadrul unui concert în Timişoara natală.



Nicu Covaci nu îşi arată vârsta. De altfel, chiar muzicianul susţine că nici nu se simte bătrân.

„Nu îmi dau seama, nu ştiu ce e aia 70 de ani. Nu am crezut vreodată că ajung aici, nu puteam să îmi imaginez ce e aia. Încă sunt ca un mânz. Fizic nu am probleme, pot să mă bat oricând, oricum. Am acasă două motociclete, cele mai mari dintre cele mai mari. Am una cu şase cilindii, şase carburatoare, şase ţevi de eşapament. Mă dau cu ele. Dar nu despre 70 de ani Covaci e vorba, ci de 55 de ani de Phoenix. Asta este ceva unic. Formaţia cânta deja în 1962. Eram băieţii răi ai Timişorii, ne-am numit Sfinţii", a spus Nicu Covaci.





Nicu Covaci în faţa fostei sale case din Timişoara



La ora aceasta, Nicu Covaci este singurul din vechea formulă Phoenix. „În trupa asta au trecut peste 40 de muzicieni. Doar că Phoenix este blestemat să renască. De asta întinereşte tot timpul. Eu sunt singurul din ăia vechi, dar cei noi sunt tineri. Pe toboşar l-am luat la 14 ani, acum are 16 ani, chitaristul, Andrei Cerbu, are 14 ani, şi el încă merge la şcoală, mai avem un chitarist de 17 ani, care a ajuns să studieaze în Anglia. Avem un tineret foarte talentat”, a adăugat Covaci.

Paradisul lui Covaci

Muzicianul trăieşte care a emigrat din România comunită în 1976, trăieşte de 30 de ani trăieşte în Spania, la Moraira, pe Costa Blanca (provincial Alicante). Locuieşte într-un un sat turistic cu 9.500 de locuitori, dar care în perioada verii ajunge să găzduiască peste 30.000 persoane. Este unul din satele preferate de turiştii britanici.

„Eu locuiesc de 30 de ani în paradis. În faţă am marea, în spate muntele. Am opt câini, fac scufundări. Îmi place la nebunie vremea”, a declarat muzicianul.

Nicu Covaci vine des în România, pentru că Phoenix nu duce lipsă de concerte. Spune că oraşul natal rămâne o rană pentru el. “Iubesc Timişoara, deşi mă doare să vin aici, pentru că Timişoara nu mai este Timişoara.Voi nu vă daţi seama, pentru că aici trăiţi. Timişoara nu mai e ce a fost. Am o piesă, care se numeşte <Timişoara>, pe care o cânt numai la Timişoara”, a afirmat Nicu Covaci.



Vrea să facă o pictură gigantică





Nicu Covaci mai are o dorinţă legată de oraşul natal. Vrea să facă cea mai mare pictură pe pânză din lume, pentru Caitala Culturală Europeană.

Nicu Covaci cu Sergiu Morariu, un prieten din copilărie



“Vreau să fac o pictură de dimensiuni foarte mari, de peste 50 de metri, de Cartea Recordurilor. Eu pictez tot timpul. Din asta trăiesc. În anul 2000, am făcut o pictură uriaşă, în oraşul Osnabruck din Germania. Atunci am realizat un desen intitulat Gladiator 2000, a fost pictat pe o pânză întinsă pe peretele unei săli de sport”, a spus artistul.

Organizator de festival în Munţii Banatului

Nicu Covaci, legendarul muzician de la Phoenix, nu are timp de vacanţă. Între două concerte, Covaci se ocupă de organizarea festivalului său de blues de la Gărâna. Este vorba de ediţia a doua Wolfblues, care se desfăşoară în Poiana Lupului, locul unde se ţine şi renumitul festival de jazz.

“La prima ediţie a acestui festival, care a fost de dimensiuni mari, cu foarte mulţi invitaţi de valoare din ţară şi strănătate, a fost neaşteptat de bine. A venit mai multă lume decât mă aşteptam, nu am făcut minus. Am fost pe zero, aşa că am prins curaj. Sper ca anul acesta să facem plus, pentru că eu fac nişte eforturi gigantice. Aduc intalaţia mea de sunet, cu echipă tehnică, cu tot ce trebuie, muzicanţii trebuiesc plătiţi, invitaţii din străinătate costă bani. Trebuie să am nişte vedete, să bucur publicul, să fie satisfăcuţi, pentru că şi ei fac un efort să urce la Gărâna”, a declarat Nicu Covaci.







Nicu Covaci alături de prietenii din Timişoara



Nu-i place opera şi jazzul

În week-end-ul care s-a încheiat, la Gărâna s-a desfăşurat cea de-a 21-a ediţie a deja celebrului festival de Jazz, însă Nicu Covaci nu a urcat în Munţii Banatului. Pur şi simplu nu-i place jazz-ul.

“Am o distanţă faţă de două genuri muzicale: Opera şi jazzul. Mie îmi place muzica aceea care îţi transmite direct. Jazzul este foarte sofisticat, foarte abstract. Există teme de jazz vestite, nu contest, dar eu nu pot să ascult două ore de <bâra-bâra-bâra> din care nu înţeleg nimic. Iar opera este muzica unor înfumuraţi care vor doar să îşi audă vocea lor. Pe ei nu-i interesează nimic din jur. Am avut de-a face cu cântăreţi de operă, la mine în formaţie, mă refer la Bogdan Bradu. El în monitor nu vrea să îşi audă decât vocea lui. Formaţia nu-l interesa, el să îşi audă vocea. Muzica este o sinteză, o unitate, intrument cu voce, toate acestea trebuie să se lege, să intre în rezonanţă. De aceea, opera nu îmi spune nimic, iar jazzul prea puţin”, a comentat Nicu Covaci.

Pentru cei care îşi completează agenda cu viitoarele concerte, Wolfblues, festivalul iniţiat de Covaci, este programat în ultimul week-end din iulie şi cuprinde opt concerte. Vor fi pe scenă nume precum Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, Iulian Vrăbete de la Holograf, Bujor Hariga de la ProMusica, Erlend Krauser, fost membru Phoenix, şi desigur, Nicu Covaci.