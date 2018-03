FOTO Meşterii care refac de bunăvoie locuinţele sărmanilor. Următoarea ţintă, casa unei femei care nu are venituri

“Vrem să facem o faptă bună înainte de Paşti. Am organizat o nouă renovare pentru o doamnă fara niciun venit, din Valeapai. Am strâns toate materialele de construcţii, produse de curăţenie etc., plus frigiderul, dar şi un televizor. Orice alte materiale de casă sunt binevenite şi oamenii le pot aduce direct la Valeapai. Mai avem nevoie de un covor, carpetă şi linoleu. Sperăm să vină pâna în zece persoane. Se anunţă vreme foarte faină pentru cele două zile când vom renova căsuta pentru tanti Maria. Va fi soare şi cald, până la 19 grade, perfect să petrecem timp afară, cu mic cu mare!”, spune Radu Trifan, jurnalist şi redactor la mai multor reviste comunale din Timiş.