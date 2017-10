Descinderi de amploare la palatele ţigăneşti ale romilor care au semănat teroarea într-un oraş din Vestul ţării

Ancheta privind scandalurile cu focuri de armă în care au fost implicaţi romii din Lugoj a fost preluată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar miercuri dimineaţa procurorii au descins la mai multe adrese din Lugoj. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Timiş, percheziţiile vizează 12 locuinţe. „La aceasta ora sunt in desfasurare 12 perchezitii domiciliare la care paricipa polititisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale – IGPR si politisti judiciaristi din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie- Sectia Urmarire Penala si Criminalistica. Activitatea se desfasoara in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si santaj, fapte petrecute in Lugoj. Au fost puse in executare 5 mandate de aducere. Activitatea a beneficiat de suportul tehnic al Directiei Operatiuni Speciale si de sprijinul S.I.A.S.”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş, Ancuţa Morariu.

Vom reveni cu amănunte