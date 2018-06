Care e distanţa regulamentară între două maşini aflate în trafic. „E mai uşor pentru cel din spate, mai ales dacă e obosit”

Pe autostrăzile din Germania există reglementate ca atare şi semnalate corespunzător distanţele pe care trebuie să le aibă maşinile între ele în timpul mersului. La noi lucrurile stau cu totul altfel. Câţi dintre şoferi nu au fost exasperaţi de cei care vin din spate, de cei care conduc foarte aproape de maşina din faţă, care exercită chiar o presiune pe cel din faţă? Câţi nu au fost stresaţi cu farurile sau chiar cu claxoanele din spate? Ei bine, în România nu este reglementată distanţa dintre două vehicule aflate în rulare, spune Nicolae Istrat, fost angajat al Poliţiei Rutiere, actualmente examinator auto.

„În alte ţări nu ai voie să te apropii de maşinile din faţă. În special în condiţiile de ploaie, umiditate, polei, ninsoare. Noi nu avem astfel de reglementări. La ei este reglementat distanţa dintre autovehicule. În cadrul pregătirii viitorilor şoferi există un capitol care vorbeşte despre conduita preventivă. Conducere defensivă. Cum să conduci pentru a preveni accidentele de circulaţie. Distanţa dintre autovehicule este unul dintre elementele care sunt puse în discuţie, alături de viteza de deplasare. Dacă am viteză mare trebuie să păstrez distanţă mare faţă de cel din faţa mea. Cu cât circul mai încet, cu atât mă pot apropia mai mult de el”, a declarat Nicolae Istrat.

"Trebuie să ai timp şi spaţiu la dispoziţie pentru a reacţiona"

Fostul poliţist rutier susţine că şoferii trebuie să aibe în vedere că la viteză mare, dacă maşina din faţă se opreşte din diverse motive (poate apărea o urgenţă) cel din spate trebuie să aibă suficient spaţiu de frânare ca să poată opri fără să provoace un accident.

„Cu cât viteza e mai mare, cu atât e mai mare spaţiul de frânare. La nou nu este reglementată distanţa ca dimensiune în metri. Sunt mai mulţi factori aici: viteza de deplasare, condiţiile atmosferice, drum alunecos, dacă circulăm ziua sau noaptea, într-o zonă cu relief de câmpie, drum drept, deal, munte, serpetine... Atât viteza, cât şi distanţa trebuie corelate cu aceşti factori. Oboseala la volan este un alt factor care trebuie corelat, la fel şi experienţa. Dacă suntem obosiţi, conducem de multe ore, trebuie să păstrăm o distanţă mai mare, pentru că atenţia, viteza de reacţie, percepţia scad. Trebuie să ai timp şi spaţiu la dispoziţie pentru a reacţiona. E valabil orunde în trafic. În oras, pe drum naţional sau pe autostradă”, a explicat Nicolae Istrat.



"E mai uşor pentru cel din spate, mai ales dacă e obosit"

Cu cât viteza e mai mică, cu atât poţi să circuli mai aproape de cel din faţă. Un exemplu este când se circulă „bară la bară”.



„Sentimentul e neplăcut când ai pe unul în spate, care pune presiune pe tine, vine în bara ta. Simţi presiunea şi pericolul. Eu prefer să-l am în faţă decât în spate. Reduc viteza şi-l las să mă depăşească, să-l am în faţa mea. Unii preferă să circule în afara localităţilor, în plasa altuia. Pentru că e mai uşor pentru cel din spate, mai ales dacă e obosit. Seara, cel din faţă îţi lumineaza drumul. Unii şoferi îşi găseasc pe unul care circulă cu viteza care le convine convine şi merg în plasa lui. E odihnitor, e mai uşor pentru cel din spate. Dar există riscuri. Cel care se pune în plasă are nişte motive, e obosit, se relaxează, imită ca maimuţa ce face cel din faţa lui. Nu se mai concentrează ca cel din faţa lui, care are tot câmpul vizual în faţă, trebuie să ia toate măsurile de siguranţă. Cel din spate, atunci când s-au aprins stopurile din faţa lui, frânzează şi el. Când cel din faţă accelezeată, asta face şi cel din spate. Poate că toţi am făcut treaba asta, dar nu e bine”, a concluzionat Nicolae Istrat.