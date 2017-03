S-a aflat secretul unuia dintre cele mai misterioase imobile din Timişoara. „Casa cu iederă“ îşi deschide porţile pentru prima dată pentru public

O casă misterioasă, învăluită de iederă şi istorie, aflată pe bulevardul Corneliu Coposu, de lângă ştrandul Termal, a făcut multe generaţii de timişoreni să se întrebe ce poveste ascunde. Ce se află dincolo de zidurile ei acoperite de plantele caţărătoare. Mai tot timpul părea abandonată, stingheră, pe malul Begăi. Oamenii treceau pe lângă ea, o admirau, unii o visau, alţii se imaginau proprietari. Se ţesau legende urbane în jurul ei. "Casa cu iedera" făcea parte din imaginarul oraşului.

A fost construită în 1929, după amenajarea parcului de pe partea stângă a Begheiului, ca şi sediu al Societăţii de Horticultură, condusă în perioada interbelică de Mihai Demetrovici. Acesta a preluat aceast serviciu de la grădinarul Franz Niemetz - iar cei doi au lucrat împreună cu renumitul Árpád Mühle (preşedintele Asociaţiei Grădinarilor din Timişoara).

Casa a fost mult timp în proprietatea societăţii care administra parcurile şi zonele verzi ale oraşului. Apoi a căzut în anonimat. Informaţiile dispar, se lasă un văl misterios peste ea. Se spune că în timpul comunismului a fost folosită ca şi casă conspirativă de către Securitate.





După Revoluţie, casa a fost vândută de Primăria Timişoara. După ce şi-a schimbat de mai multe ori proprietarul, a ajuns în posesia firmei italiene Tempini -specializată în vânzare de materiale pentru finisaje. Italienii ar fi dorit să ridice pe acest loc o clădire de birouri. Nu au primit însă autorizaţie, iar "Casa cu iedera" a scăpat de demolare.



Apiarium, albine, miere şi artă



După mulţi ani în care nu s-a făcut nicio investiţie, fiind locuită doar de un paznic şi câinele său, italienii au decis să o vândă. Vestea a surâs unor timişoreni care admirau casa încă din copilărie. Cum destinul are planurile ei, soţii Emeşe şi Ovidiu Bădina – proprietarii firmei Apiarium, care se ocupă cu apicultură şi apiterapie, au achizţionat casa şi îl vor deschide porţile tuturor celor care, cândva, o numeau “căsuţa din vis”.



Căsuţa este o iubire de-a noastră mai veche. Acum vreo 20 de ani, am bătut la uşă din dorinţa de a cumpăra imobilul. Am întrebat dacă e de vânzare, dar atunci m-au trimis la plimbare. Aparţinea statului, dar era locuită de chiriaşi. Cred că această casă nu a suferit niciun fel de amenajări, a fost exploatată în cel mai ordinar mod fără să i se aducă niciun plus de valoare”, începe povestea Ovidiu Bădina.



Spaţiu pentru Timişoara Capitala Culturală Europeană

Casa va fi amenajată pentru sediul firmei Apiarium, dar planul este unul mai amplu. Este gândit să devină un spaţiu interactiv, deschisă publicului, în care să se îmbine apiculura, apiterapia cu diverse forme de artă. Ar putea să pară şi o cafenea artistică. În curte, zeci de albine vor produce miere şi ceară, vor zumzăi şi vor aştepta vizitatori. Proprietarii speră să fie una dintre atracţiile Capitalei Culturale Europene.

Interesant este că toţi cu care am discutat despre această casă aveau o curiozitate. Întrebau cum arată înauntru. Ne-am dat seama că există un interes atât de mare încât ar fi păcat să-l ţinem închistat, închis, doar pentru moftul nostru personal. Am zis că vom face aici sediul firmei, şi mai mult decât atâta, vom face o casă care să fie în permanenţă deschisă publicului. Ca şi Casa Jecza (n.r.galerie de artă şi casa familiei Jecza). Să fie un loc în care să îmbinăm ceea ce facem noi cu diferite valenţe de artă, să avem pictori care să îşi expună lucrările, să avem bijutieri, artişti plastici, în curte – care are 1.200 de metri pătraţi, se poate face un show-room pentru plante. Lucrăm cu designerul Mihai Caraghiaur, vrem să vedem ce se poate face. Planurile noastre este să dăm valoare acestei proprietăţi. Să o facem cât mai transparentă, pentru oricine doreşte să ne calce pragul. Vrem să eliminăm şi gardurile, să rămână strict o zonă cu vegetaţie care să facă delimitarea terenului”, a mai afirmat Ovidiu Bădina.



Trei camere, o bucătărie, două băi şi un pod spectaculos

Compartimentarea casei este una clasică: trei camere, o bucătărie, două băi, un hol interesant la intrare. “Nu e fabuloasă. Contează foarte mult viaţa pe care o are în interior. Dar ea în sine, architectural, e intrigantă în exterior cu tot ce înseamnă vegetaţia care atârnă pe ea. Podul are o structură de catedrală în interior. E chiar un loc care merită vizitat”, a explicat Ovidiu Bădina.

Soţii Bădina au avut o mare surpriză când au intrat în podul casei. Au găsit mormane de cărţi, dosare şi documente legate de creşterea albinelor şi fitoterapie!

Ne-a bucurat ce am găsit în pod. Cineva în toată istoria acestei case a avut o predilecţie către fitoterapie. Am găsit cărţi scrise din anii ‘50-’60. Medicină complementară, homeomatie, manualul culăgătorului de plante medicinale. Am zis, casa asta a fost menită pentru proiectul nostru”, a mai spus Ovidiu Bădina.





Şi pentru ca lucrurile să se lege şi mai bine, chiar vizavi de "Casa cu iedera" se află Vila Magda, unde a locuit Gheorghe Magda, un celebru apicultor din Timişoara în anii comunismului şi după Revoluţie. Înainte să moară, apicultorul a comandat un bust de bronz de la renumitul artist Peter Jecza, care se află într-o nişă a vilei. Pe bust stă scris: "Magda Gh. Apicultor.1934". Bustul privişte acum spre viitorul Apiarium.







Apicultură moştenită de la bunici

Povestea cu apicultura în familia Bădina începe de la bunicul lui Ovidiu Bădina, care în 1952 a primit diploma de apicultor. A urmat însă o pauză îndelungată. “Mama lui Ovidiu nu a dus mai departe îndeletnicirea cu apicultura. Apiarium este o firmă relativ nouă, s-a înfiinţat în 2013. La Uliuc, în lunca Timişului, avem o casă, avem o proprietate, cu un teren de zece hectare. Am adus acolo albinele, să pornim acolo afacerea”, a spus Emeşe Bădina.





Au amenajat totul pentru a începe producţia la Uliuc, însă au avut ghinionul ca hoţii să le spargă casa şi să fure tot. Era clar că energetic, acel loc era compromis din punct de vedere energetic, aşa că soţii Bădina au căutat alte variante.

Stupinele cu albine au fost mutate în judeţul Caraş-Severin, în zona Gârliştei, un loc perfect pentru ele, muntos, ferit poluare.

Dar nici cumpărarea căsuţei cu iederă nu a fost lipsită de peripeţii. “Am aflat de la designerul nostru că această casă este de vânzare. Am pus totul pe hârtie şi am bătut palma cu administratorul italian, cu care ne ştiam, pentru că am mai lucrat înainte. Mai era un cumpărător pe val. În ianuarie trebuia să semnăm actele, dar ni s-a spus că a venit cineva şi le-a oferit cu 50.000 de euro mai mult. Persoana care s-a băgat peste noi era chiar un prieten, care de la noi a aflat despre casă. Acesta vroia să facă un restaurant. Deşi exista un gentlmen's agreement, iar noi am demarat deja acţiunile pentru a lua bani de la bancă, să mai vindem ceva proprietăţi, să putem să plătim suma stabilită. Am vrut să renunţăm. A fost şi acea seară cu măgăriile cu Ordonanţa 13, dimineaţa eram distrusă. Am spus că România nu are nicio şansă, ieşim din Comunitatea Europeană, băncile nu ne mai dau credite, suntem cu avansul luat, pierdem tot… Ovidiu a spus că nu poate să moră cu dreptatea în mână, exista o înţelegere cu italianul, că el a acceptat toate condiţiile, şi s-a dus din nou să discute cu el. A doua zi au decis să meargă la notar să semneze actele”, a povestit Emeşe Bădina.





“Am senzaţia că tot oraşul îşi doreşte să se deschidă casa asta”

Va fi sediul firmei dar va fi ca o casă. Am senzaţia că tot oraşul îşi doreşte să se deschidă casa asta. Dorim să fie un cămin în adevăratul sens al cuvântului, pentru toţi cei care ne trec pragul. Nu vor fi mese de birouri din acelea formale, pătrăţoase, vor fi piese unicate, alese, piese de designer. Visul meu este să avem o cafenea, o ceainărie, cu terasă. Nu ştiu cum funcţionează partea de autorizaţii, vom vedea. Trebuie să autorizăm demisolul. Dar asta va fi etapă următoare. Poate să externalizăm demisolul şi curtea. Până atunci nu ne poate opri nimeni ca Apiarium să ofere pro-bono, din partea casei un ceai, o cafea. În curte vor fi aduse aprimativ cinci stupi”, a mai spus tânăra.



Emeşe Bădina are toate motivele să viseze acum.

Deocamdată, noii proprietari sunt în şantier. Designerii lucrează acum la proiectul de amenajare, peisagiştii vin cu idei legate de plantele de pe casă şi cele din curte. Cu toţii se grăbesc pentru că la 1 mai vor să deschidă porţile.