Narcis Răducan a ocupat ilegal funcţia de preşedinte al clubului Pandurii. Clubul gorjean ar putea să scape de o parte din datorii

Decizia luat de instanţa de judecată deschide cale clubului să anuleze mai multe acte semnate de Narcis Răduca, să-l acţion eze în judecată pentur recuperarea banilor pe care i-a încasat, în sumă de 1,7 milioane de lei.

„Atunci când a fost acel scandal cu domnul Pârvulescu şi a fost adus Narcis, eu am insistat şi am spus că nu este normal să intalezi un preşedinte provizoriu o lună de zile, după aceea trei luni de zile, ulterior îl numeşti preşedinte permanent, adică preşedinte pe viaţă, încălcându-se statutul care spune că mandatul este pe cinci ani. Am făcut o acţiune în instanţă şi am făcut dovada legalităţii. Dumnealui a făcut un recurs şi acum câteva zile a pierdut apelul“, a explicat Marin Golea, administratorul special.

„Încercăm să punem pe picioare echipa“

Marin Golea susţine că trebuie să se dispună un audit, pentru a se constata dacă actele sunt legale. În acest fel, Pandurii ar putea scăpa de plata unor datorii mari, care sunt înscrise la masa credală.

„Judecătorul sindic va dispune un audit. Se va întoarce pe o perioadă de 2-3 ani de zile şi să constate dacă actele şi contractele care au fost încheiate sunt legale. Încercăm să punem pe picioare echipa şi să achităm din banii pe care o să-i avem în conturi, pentru că am câştigat mai multe procese, cum ar fi cu jucătorii Răduţ şi Antal“,

a mai spus Golea.

„Instanţa trebuie să anuleze toate documentele“

„Marin Condescu, reprezentantul Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia în Adunarea Generală a Asociaţilor de la Pandurii, a spus că instanţa trebuie să anuleze toate documentele semnate de cel care s-a aflat ilegal în această funcţie. „Cel care a negociat fără mandatul AGA va suferi consecinţele“, a spus Condescu despre cel care a semna contractul cu Narcis Răducan, care a fost încheiat de fostul manager privat al CE Oltenia, Laurenţiu Ciurel.