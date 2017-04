Mesaj emoţionant transmis de o cunoscută cântăreaţă după moartea patronului Hotelului Gorj: „Să ai drum cu flori, cântec şi lumină!”

Sergiu Tărtăreanu a murit în noaptea de duminică spre luni în urma unei comoţii cerebrale. Sergiu Tărtăreanu a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, dar medicii nu au mai putut să-l salveze. El avea vârsta de 56 de ani.

Cristina Olteanu, o cunoscută interpretă de muzică populară, a transmis un mesaj emoţionant pe contul său de Facebook:

„Am pierdut un prieten, un coleg, un fost angajator al meu şi al formaţiei mele-Sergiu Tărtăreanu- patron al celui mai mare hotel din Târgu-Jiu, Hotelul Gorj. Sunt profund îndurerată că a plecat din această lume mult prea devreme şi prea tânăr. Am petrecut cele mai frumoase sărbători alături de familia sa – 7 ani de activitate seară de seară la restaurantul Gorju -, am cântat la revelioane, petreceri, zile onomastice, chiar si la nunta sa cu frumoasa Oana, soţia sa. Cred că am primit un semn de despărţire zilele trecute. Am primit un sms cu urări din partea sa, după ani de linişte. Acum, nu au mai rămas decât aceste amintiri şi fotografii care descriu omul, firea şi personalitatea lui Sergiu-plin de viaţă, mereu zâmbitor, iubitor de muzicalitate şi frumos! Rămas bun, Sergiu! Să ai drum cu flori, cântec şi lumină!”.