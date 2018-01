Florentina, tânăra care a reuşit să învingă o boală cumplită, a rămas fără casă în urma unui incendiu

Casa din comuna Scoarţa în care aceasta trăia împreună cu soţul şi copilaşul lor în vârstă de un an şi jumătate a luat foc şi a fost distrusă aproape în totalitate. Acum, familia Florentinei locuieşte la socrii, în comuna Berleşti.

Florentina ne povesteşte clipele de groază prin care a trecut:

„Incendiul a avut drept cauză coşul de la sobă şi s-a extins. Au ars complet trei camere, bucătăria şi baia. Mai avem două camere care nu au fost afectate, dar nu se poate locui acolo. Eram şase persoane în casă în momentul producerii incendiului: eu, soţul, fetiţa de un an şi jumătate, socrii şi tatăl meu. Norocul nostru a fost că am ieşit din casă când am observat focul. Au sărit vecinii să stingă focul, iar pompierii au ajuns după 15-18 minute. Au salvat două camere. Am salvat patul în care am dormit şi cu o canapea. Atât am reuşit să salvăm. Acum stăm la socrii, în comuna Berleşti“.





Acum, unii localnici din Scoarţa şi rudele familiei Florentinei s-au mobilizat şi încearcă să facă cureţe de resturile rămase în urma incendiului. „Vecinii şi rudele ne ajută să scoatem din cază molozul şi resturile de la incendiu. Am fost la primărie să cerem ajutorul, dar ni s-a spus că putem primi un ajutor de doar 500 de leiׅ“, povesteşte Florentina cu ochii în lacrimi.

A reuşit să învingă leucemia





Florentina este o luptătoare. În urmă cu câţiva ani a reuşit să învingă leucemia, o boală cumplită. Din păcate, în urma unei intervenţii greşite, Florentina a rămas cu paralizie a membrelor inferioare şi se poate deplasa doar cu un cadru. Florentina ne povesteşte că a fost ajutată mult de faptul că prietenul ei, care apoi, i-a devenit soţ a rămas alături de ea şi a susţinut-o: „L-am cunoscut pe actualul meu soţ când aveam 16 ani, iar la 17 ani am depistat boala. A fost lângă mine şi în momentele grele şi poate că asta m-a ajutat. Părinţii mei erau bolnavi. Mama mea era atunci nevăzătoare de 11 ani, iar tatăl era bolnav de diabet. Mă aflat în spital la Craiova când am fost depistată cu leucemie. Acolo mi s-a făcut o puncţie şi am paralizat complet de la brâu în jos. Am plecat la Bucureşti şi am urmat un tratament, care m-a întărit şi am reuşit să mă fac bine“.

Mai târziu, ea s-a căsătorit şi a reuşit să dea naştere unei fetiţe: „Am născut fără probleme. Fetiţa nu are probleme de sănătate. Merg la şedinţe de recuperare în speranţa că mă voi face bine“.

Florentina are nevoie de ajutor

Familia Florentinei are nevoie de materiale de construcţii pentru a-şi reface casa. „Oamenii din localitate au spus că ne ajută cu mâna de lucru, dar avem nevoie de materiale de construcţii“, ne spune Florentina. Tânăra are un cont unde se pot face donaţii din partea celor care doresc s-o ajute:

Cont CEC RO 91 CECEC001946326910011 deschis pe numele Sanda Maria Florentina.