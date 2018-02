Violenţele continuă: a fost reţinut primul iubit al femeii care a fost ucisă în coafor. Bărbatul e acuzat că şi-a agresat actuala prietenă

Alexandra Marin a trăit un adevărat coşmar şi cu primul ei iubit, Radu Bogdan Daniel, cu care are un băieţel. Cu toate acestea, Alexandra se întorsese la bărbat cu două săptămâni înainte de a fi ucisă de militar în coafor. În urmă cu două zile, Radu Bogdan Daniel a fost arestat pentru 30 de zile pentru că a sechestrat-o şi ameninţat-o cu moartea pe iubita sa actuală, pentru că ar fi vrut să se despartă de el.

Bătăile erau la ordinea zilei atât pentru Alexandra, cât şi pentru actuală concubină, care a încercat să scape de agresivitatea bărbatului, generată de aburii alcoolului.

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu au reţinut pentru 24 de ore un tânăr de 28 de ani, din Braniştea, bănuit de comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, violare de domiciliu, lovire sau alte violenţe şi ameninţare. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, în noaptea de 29 spre 30 ianuarie a.c., bănuitul ar fi pătruns fără drept în locuinţa unei tinere pe care, prin ameninţare cu acte de violenţă, ar fi constrâns-o să meargă la domiciliul său", a arătat iniţial Poliţia, înainte de emiterea mandatului de arestare pentru 30 de zile.





Poliţiştii l-au încătuşat pe suspect, iar instanţa a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Varianta lui este însă cu totul alta: susţine că femeia îl acuză pe nedrept, doar pentru că este geloasă. I-ar fi reproşat că s-a implicat prea mult în pregătirile pentru înmormântarea fostei iubite.

"Nu am sechestrat-o, nu i-am făcut absolut nimic. Am luat-o de acasă de la sora ei şi atât. De bunăvoie. Era foarte geloasă pentru că am fost la înmormântare la ea (nr. - Alexandra Marin)", a spus Radu Bogdan Daniel.

Radu Bogdan Daniel este bărbatul cu care Alexandra a fost mai bine de patru ani şi cu care are primul copil. Deşi tot timpul a spus că o iubeşte foarte mult, fata ar fi trăit un adevărat calvar şi cu el, înainte de a-l cunoaşte pe militarul care i-a adus sfârşitul.

"Pe fondul băuturii era foarte violent, foarte agresiv. Cu Alexandra se purta urât. De fiecarea dată mă chemau bunicii lui să vin că a bătut-o iar. M-au sunat într-o noapte că sunt pe un câmp şi că ea e în căruţă, cu copilul, de teamă să nu plece de la el de acasă", spune Nicolae Marin, tatăl Alexandrei.

Alexandra a reuşit să scape de individ, însă a dat peste militarul care s-a dovedit a fi mult mai rău. Pentru că se reîntorsese de două săptămâni la primul soţ, militarul, orbit de gelozie, i-a luat viaţa.

"N-a avut noroc în viaţă şi nici nu a vrut să ne spună tot ce are pe suflet", mai spune bărbatul.

Simona, o femeie care a fost măritată în judeţul Argeş, a avut neşansa să cunoască acelaşi bărbat cu care a încercat să aibă o relaţie. În loc de linişte şi iubire a avut parte doar de violenţă. A plecat de mai multe ori de la bărbat şi s-a refugiat în casa surorii sale, de unde a fost târâtă de păr şi luată cu forţa de Daniel Radu.

Femeia spune că a plecat de la el din cauza agresivităţii bărbatului. Individul a intrat în casa în care se afla aceasta şi a ameninţat pe toată lumea cu un ciob. "M-a sunat seara să mă duc acasă, dar i-am spus că nu mai vin. Seara ne-am pomenit cu el la sora mea, m-a luat de păr, m-a dus la bunica lui acasă. A spus că dacă nu merg la el mă omoară", spune Simona Furdui (foto sus).

"A scos un ciob din buzunar şi m-a ameninţat şi pe mine să îl las să o ia. A mai spus că aşa cum s-a întâmplat în salon, la Titu, va face şi el", a povestit şi sora Simonei Furdui. Concubina lui Radu Bogdan Daniel mai spune că speră ca bărbatul să rămână după gratii, întrucât se teme pentru viaţa ei.