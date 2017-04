VIDEO Ce face voinţa: a slăbit 15 kilograme şi a scăpat de pastile. Acum face flotări cu greutăţi şi aleargă ore în şir pe bandă

Stresul în care se afla datorită stării precare de sănătate a determinat-o să meargă la sală la începutul anului trecut.

“Nu eram bine cu mine. Aveam probleme de sănătate. Am fost diagnosticată cu hipertensiune, dar pentru că nu mă simţeam bine medicii îmi tot schimbau tratamentul. Vreo trei ani de zile m-a chinuit situaţia asta, eram foarte panicată, mi-era teamă că mor noaptea în somn şi am ajuns să conştientiez că trebuie să fac ceva. Aveam 90 kg. Am hotărât să vin la sală. Era 19 ianuarie 2016 şi am început antrenamente de grup”, povesteşte târgovişteanca.

Acum aleargă pe bandă o oră şi jumătate şi lucrează cu greutăţi de până la 20 kg. Cât priveşte alimentaţia, provocarea a fost să spună nu dulciurilor. A slabit 15 kg şi de la cinci pastile de inimă a ajuns să depindă doar de una.

Responsabilităţile de zi cu zi o făceau să nu poată ţine pasul cu antrenamentele. “Nu am venit decât la câteva antrenamente din iulie până în septembrie, pentru că erau tot timpul alte priorităţi care interveneau şi mă lăsam pe ultimul loc. Mi-am dat seama că nu e bine şi că am nevoie de cineva să mă ajute, pentru că nu puteam să fiu stăpână pe mine. Aşa că în octombrie am apelat la antrenorul Viorel Staicu”, ne împărtăşeşte din experienţa sa.

Rezultatele nu au întârziat. “Toată lumea îmi spune că am întinerit. Am slăbit 15 kg, dar mai important este că mă simt foarte bine şi am scăpat de pastile. Am reuşit să sparg bariera. Antrenorul mă încuraja când începeam să clachez şi am trecut mai uşor peste nişte limite”, spune Georgeta Negrilă, care la al nouălea antrenament a reuşit să alerge timp de o oră pe bandă, iar după trei luni - o oră şi jumătate fără oprire.

I-a fost teamă la început să nu solicite inima, dar acum a ajuns la adevărate performanţe, uimindu-i chiar şi pe doctorii.

"Simţindu-mă mai bine, am mers la medicul specialist cardiolog şi i-am spus ce fac şi că antrenamentele sunt din ce în ce mai grele, dar că mă simt bine. A fost foarte pozitiv şi mi-a zis că sunt un exemplu foarte bun. Luam 5 pastile. Mi-a mai rămas una singură, pe care doctorul mi-a spus s-o înjumătăţesc, apoi să tăiem un sfert din ea, iar după Paşte să revin la dânsul pentru o investigaţie şi dacă iese bine renunţăm la pastile de tot. Ar fi foarte bine", îşi doreşte Georgeta Negrilă, care demonstrează că voinţa dirijată de un profesionist te poate vindeca.

“Practicând sport nu poţi fi bolnav, aşa cred acum”

“Nu a fost o frustrare cu mâncarea. Antrenorul mi-a spus că pentru antrenamentele pe care le fac trebuie să mănânc. Mi-a zis în schimb să am grijă să am trei mese pe zi, să fac pauze între mese de 4 ore, să nu mănânc nimic între mese şi să nu mai mănânc seara. M-a ordonat din punctul ăsta de vedere pentru că eu mâncam haotic. Mai calc strâmb, dar păstrez balanţa. Mai mănânc şi câte un dulce, că sunt om, dar înainte mâncam foarte multe dulciuri, poate pe sistem nervos”, mărturiseşte femeia de 49 de ani.

Acum, doama Georgeta încearcă să-i determine şi pe alţii să-i urmeze exemplul. “Eu le spun tuturor despre beneficiile sportului şi cine m-a văzut cum eram înainte şi ce probleme de sănătate aveam, mă întreabă cum am reuşit şi le spun, dar oamenii sunt delăsători. Păcat că trebuie să ajungi într-un moment de disperare să-ţi dai seama că trebuie să faci mişcare. Practicând sport nu poţi fi bolnav, aşa cred acum”, mărturiseşte Georgeta.

Şi pentru că ştie din experienţă că începutul e greu, are şi un sfat pentru cei care se află în situaţia în care era şi ea acum un timp: “Să ia pe cineva specializat, profesionist, să se ocupe de ei, pentru că sunt bariere, iar mintea se duce în multe direcţii: <<N-ai timp>>, <<Lasă, că ţi-e rău>>, <<Ai o vârstă>>. Îmi place să cred că eu şi antrenorul avem o chimie foarte bună, ne-am ascultat unul pe celălalt de am putut avea rezultatele pe care le avem. Merg pe mâna lui”, spune cu convingere târgovişteanca care simte că datorită sportului s-a regăsit şi că nu va mai ajunge să ia la pastile.





Orice probleme medicale aveţi, în primul rând cereţi sfatul unui medic.