Preşedintele PNL Dâmboviţa, Marius Caraveţeanu, şi-a dat demisia

”Vreau să mulţumesc echipei Biroului Politic Judeţean, ce-i drept, nu întregii echipe, ci acelei echipe care a vibrat alături de mine în această perioadă, de la alegerile interne şi până în prezent şi alături de care am încercat şi, în mare parte, spun eu că am reuşit să ieşim dintr-un anume imobilism. Am încercat acest lucru, dar opinia mea este că nu sutnem acolo unde mi-aş fi dorit, mai este foarte mult de muncă. Dar, în condiţiile în care există un scurtcircuit de colaborare, de dialog cu conducerea naţională, din cauza unor colegi pe care-i considerai în echipă, am decis să fac acest lucru, asumându-mi gestul demisiei”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Marius Caraveţeanu.

Caraveţeanu a denunţat ”scurcircuite în comunicare” cu colegii de partid, atât de la nivel naţional, cât şi local.

"Astăzi mi-am înaintat demisia din funcţia de preşedinte al PNL Dâmboviţa, către Biroul Executiv Naţional, către preşedintele Ludovic Orban şi către Biroul Politic Judeţean. Le multumesc membrilor PNL care m-au suţinut în această perioadă. Demisia va intra în vigoare cu data de 3 mai. Multumesc şi echipei Biroului Politic Judeţean, dar nu tuturor, doar acelora care au vibrat alături de mine în această perioadă, şi alături de care am încercat şi am reuşit să ieşim dintr-un imobilism. Am încercat acest lucru, dar nu suntem acolo unde mi-aş fi dorit eu, mai este foarte mult de muncă. În condiţiile în care există un scurtcircuit de comunicare între conducerea naţională şi PNL Dâmboviţa, din cauza unor colegi, am decis să fac acest lucru asumându-mi gestul demisiei", a mai spus Caraveţeanu.

Acesta a dat şi un nume, despre care spune că este "cel mai mare rău care se poate întâmpla politicii liberale dâmboviţene".

"Aş putea să-l nominalizez pe colegul Gabriel Grozavu, care, în opinia mea, este cel mai mare rău care se poate întâmpla politicii liberale dâmboviţene, chiar dacă am fost atenţionat în urmă cu un an de zile când am închegat acea echipă, dar în timp s-a dovedit că cei care m-au atenţionat au avut dreptate. Este persoana care a scurtcircuitat acest dialog. Însă revin şi spun că a fost un cumul de factori care m-au determinat să iau această decizie”, a spus Marius Caraveţeanu.