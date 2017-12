O firmă turcească va crea o fabrică ce se întinde pe 11.000 de mp, pentru a veni în sprijinul Arctic Ulmi

Arctic, unul dintre cei mari producători din Europa în domeniul producţiei de maşini de spălat, a demarat joi, 15 iunie, lucrările de construcţie la noua fabrică de la Ulmi, realizată din fonduri proprii, dar şi cu ajutor de la Guvern.

În prima etapă, proiectul vizează atât unitatea în sine, cât şi un depozit de produse finite, laboratoare, birouri, cantină, platforme acoperite, parcări pentru autoturisme şi maşini de mare tonaj, cabină pentru poartă, clădiri conexe, alei carosabile şi pietonale, amenajări peisagere şi sistematizare verticală, împrejmuire, branşamente pentru utilităţi şi organizare de şantier.

Peste 4.000 de locuri de muncă şi investiţie de sute de milioane

"Am primit notificare din partea Grupului Arkelic ca ar începe astăzi. Din ceea ce ştiu eu, vineri a fost desemnat câştigătorul, anteprenorul general. Aşa cum am spus vor fi 4.000-4.500 de locuri de muncă. Lucrul îmbucurător este că pe lângă investiţia Arctic, am primit săptămâna trecută de la Curent Metal, solicitarea pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru capacitatea lor. Ceea ce ştiu la ora actuală este că investitorii Arkelicului care deja au cumpărat terenuri, vor face investiţii la Ulmi. Vor lucra 4.000-4.500 de de persoane pe tot ce înseamnă platforma Ulmi, Comişani, Văcăreşti. Investiţia totală se mai acordă 200 de milioane de euro pe cele trei capacităţi, însemnând Fabrica de maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, cuptoare cu microunde. Ajutorul de stat este cuprins în această sumă, din dicuţiile purtate cu 3 din cei 5 investitori care au cumpărat terenuri, mai au şi aceştia investiţii în vloare de 130 milioane de euro", a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea.





Prin realizarea acestei investiţii, Arctic va deveni unul dintre cei mari producători din Europa în domeniul producţiei de maşini de spălat, iar impactul va fi resimţit la nivel economic şi social, în judeţul nostru urmând a fi create numeroase locuri de muncă.

Fabrica va acoperi o parte din investiţie din profitul său, iar cealaltă parte, aproximativ 37 de milioane de euro, speră să o obţină de la Guvernul României, sub formă de ajutor de stat.

În 2012, Guvernul a mai acordat firmei Arctic un ajutor de stat de aproximativ 10 milioane de euro, pentru o investiţie care a asigurat 1.000 locuri de muncă.

Arctic a cumpărat de la persoane fizice patru louri de teren însumând 75 de hectare, pe care va construi viitoarea fabrică. Investiţia în teren s-a ridicat peste 750.000 de euro. Terenurile se află aproape de Drumul Naţional 71, care leagă Târgovişte de Bucureşti. Nu se cunoaşte, deocamdată, valoarea totală a investiţiei, însă aceasta este, cu siguranţă, de ordinul milioanelor de euro.

Valoarea totală a investiţiei pentru dezvoltarea proiectului anunţat în judeţul Dâmboviţa este de 471 milioane de lei.

“Noua fabrică va integra tehnologii de ultimă oră, precum comunicarea wireless a liniilor de producţie cu cele din alte ţări parte din grupul Arçelik, dar şi utilaje inteligente”, a declarat Nihat Bayiz, directorul general al Arctic.

Arctic îşi desfăşoară activitatea în România de peste 45 de ani şi este una dintre cele mai importante companii din România, cu peste 3.000 angajaţi şi o cifră de afaceri în 2015 de 1,6 miliarde de lei. În prezent, 82% din producţia totală Arctic este exportată în peste 80 de ţări.