Nereguli sesizate de Ministerul Educaţiei la DNA, în privinţa concursului pentru ocuparea posturilor de directori

Ministerul Educaţiei a sesizat DNA pentru 19 cazuri în care ar fi fost încălcată metodologia la concursul pentru directori de şcoli, situaţii constatate în judeţele Bacău, Iaşi, Teleorman, Mehedinţi, Mureş şi Dâmboviţa, conform reprezentanţilor instituţiei.

Astfel, la Ministerul Educaţiei au fost primite aproximativ 160 de sesizări în legătură cu încălcarea metodologiei pentru concursul naţional de directori de şcoli. După verificările făcute până în prezent de Corpul de control al ministrului Educaţiei, în 19 cazuri a fost constatată încălcarea metodologiei.

Ministerul Educaţiei a transmis la serviciile teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) sesizări pentru 13 cazuri. Alte 6 sesizări care vizează încălcări ale metodologiei privind desfăşurarea concursului de directori de şcoli în Bacău, Iaşi şi Dâmboviţa au fost transmise la structurile teritoriale ale DNA, în fiecare din cele trei judeţe fiind câte două cazuri.

Potrivit ministerului, Corpul de control a constatat că, în cazurile pentru care au fost sesizaţi procurorii DNA, comisiile de evaluare sunt suspectate că au apreciat subiectiv unele CV-uri ale candidaţilor, au acordat punctaje pentru competenţe care nu puteau fi justificate în platforma de concurs sau pentru documente originale care au fost aduse de candidaţi în timpul susţinerii probei, dar care nu erau însă încărcate în platformă.

Peste 5.400 de candidaţi au promovat concursul naţional de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar. Rata de ocupare a posturilor de conducere din şcoli este de 63,26% pentru posturile de directori (4.066 de posturi ocupate din 6.427 de posturi scoase la concurs) şi 53,84% pentru cele de directori adjuncţi (1.339 de posturi ocupate din 2.487 de posturi scoase la concurs), conform Ministerului Educaţiei.

Rezultatele finale ale concursului ar fi trebuit validate pe data de 16 decembrie de Consiliile de Administraţie ale Inspectoratelor Şcolare Judeţene, cei 5.405 candidaţi promovaţi urmând să ocupe funcţiile pe o perioadă de patru ani.

„Sistemul s-a repliat şi a înţeles unde are cale de manevră: comisiile judeţene de evaluare. Acolo s-au purtat adevărate lupte de gherilă. Am primit sute de mesaje. Dar contestaţii - puţin sub 300. Soluţionate favorabil, aproape toate. Unele dintre sesizările primite vor ajunge la Parchet. Alte situaţii din judeţe sunt deja anchetate. Pentru că, oricât şi-a dori sistemul să ne oprească, noi am mers mai departe cu principii, valori, responsabilitate”, a precizat recent Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei.

Rezultatele din Dâmboviţa

Inspectoraul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a dat publicităţii rezultatul concursului pentru ocupara posturilor de directori şi directori adjuncţi. Potrivit unui comunicat de presă al ISJ, au fost scoase la concurs 155 de funcţii de director şi 70 de funcţii de director adjunct.