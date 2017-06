Gala de balet şi dans pentru copii, ediţia 2017 - un nou imbold pentru arta dansului în Târgovişte

Spectacolul va avea loc în Sala Mare a teatrului şi îl are ca invitat special pe dansatorul Sorin Şetreanu, primul tânăr târgoviştean care urmează Liceul de Coregrafie "Floria Capsali" din Bucureşti şi a cărui participare la eveniment se doreşte a fi o încurajare pentru micii dansatori.

Prin acest eveniment, şcoala de balet încheie anul şcolar 2016-2017, ocazie cu care va premia rezultatele elevilor. Ei îşi pot continua pregătirea în cadrul Şcolii de vară, optând pentru Modulele "Excelează în balet" sau "Descoperă artistul din tine". Anul şcolar va reîncepe pe 1 septembrie.

"Şcoala de balet coordonată de prof. Daniela Rotari, coregraf de origine basarabeană, împlineşte cinci ani de existenţă în Târgovişte, timp în care Daniela Rotari şi-a adus aportul nu numai la ridicarea nivelului educaţiei prin dans în Dâmboviţa, unde elevii săi au adus râvnite premii naţionale şi internaţionale, dar şi la dezvoltarea paletei de spectacole educative prin arta dansului. Facem referire la evenimente deja devenite tradiţie, precum spectacolul cartiabil "Un copil, o speranţă", evenimentele anuale "Crăciunul Micilor Artişti" şi "Serenada primăverii", evenimentul tematic "Ziua Internaţională a Dansului", festivalul "The Secrets of Dance" şi fireşte Gala de sfârşit de an şcolar", se arată într-un comunicat de preăs.

Intrarea la eveniment este liberă atât pentru copii, cât şi pentru adulţii care îi însoţesc.