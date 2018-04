FOTO Florinel Marin se iubeşte din nou cu bătrânul Philip Clements. Tânărul gay profită de faptul că iubitul spaniol este plecat într-o delegaţie

Fostul preot paroh a spus în trecut că doreşte să obţină divorţul de la Florin Marin, care acum trăeişte o idilă în Spania, alături de Jeronimo Jesus de Vega, însă asta nu îl împiedică să se distreze cu el la mare, în ţara iberică. Întâlnirea dintre Florin Marin (25 de ani) Philip Clements (79 de ani) vine la exact un an de când ei s-au logodit într-un local din Anglia. Băiatul se laudă că a primit deja cadou un laptop de reverendul anglican, dar aşteaptă genţi şi bani.

Tânărul gay, devenit celebru atât în România cât şi în Regatul Unit în urma relaţiei cu Clements, profită de faptul că actualul său iubit, spaniolul Jeronimo Jesus de Vega, este plecat într-o delegaţie o lună de zile.





"A venit la mine pentru a sărbători un an de când suntem căsătoriţi. Tot încearcă să mă ia înapoi în Anglia cu el. Suntem împreună de trei zile. Ne distrăm şi aştept să îmi mai dea ceva cadou. A zis că surpriza o lasă pentru ultima zi, adică vineri, atunci când o să plece înapoi în Anglia", ne-a spus Florin Marin care îi arată bătrânului cele mai tari locuri de distracţie din Spania în cele câteva zile cât stă în ţara iberică.

Adevărul a relatat. Florinel şi Clements sunt separaţi de luni bune, însă nedivorţaţi, după ce tânărul l-a acuzat de "bunicuţ" că l-a lovit în somn şi că este foarte gelos. Florin i-a spus adio britanicului cu 50 de ani mai în vârstă din cauza unui motiv des întâlnit prin părţile noastre - bătaia - după cum

“Am terminat relaţia pentru că a dat în mine. Nu mă lasă de doi ani de zile să dorm. Mi-au sărit dracii pe el. Mi-a tras una în spate şi două palme peste faţă. Când am văzut asta, i-am spus că s-a terminat. Eu am spus mereu că ne certăm, dar chiar aşa, la 79 de ani să dai în mine? Eu nu l-am lovit, pentru că la o adică, poliţia îl credea pe el, nu pe mine. Mi-a dat bine, pe săturate, şi-a descărcat nervii pe mine. Nu am vânătăi şi nici nu am fost la Poliţie să depun plângere. El a plecat în Anglia. Încă suntem căsătoriţi în acte. Suntem prieteni şi atât. De când a plecat nu am mai vorbit”, ne-a spus Florin Marin.

“Eu îl mai loveam în somn, el se răzbuna dimineaţa”

Florinel spune că relaţia lor a fost mai tot timpul tensionată şi că Philip Clements era şi gelos, dar şi violent.

Cadoul de nuntă din partea reverendului este o lună întreagă de plimbări. Prima dată vor pleca în Insulele Maldive, ne-a dezvăluit Florin, apoi la Mamaia, dar şi la munte. Philip Clements s-a pensionat în 1999. Clericilor le este interzis să se căsătorească cu persoane de acelaşi sex, dar le este permis un parteneriat civil. Preotul a renunţat la haina preoţească pentru Marin.

Marin Florin a terminat studiile liceale la Vişina, în 2013 şi a plecat in Anglia. Reverendul Philip Clements a fost preot paroh în Eastry, Kent. Biserica Anglicană (Church of England) din care a făcut parte şi Philip Clements este o biserică istorică, despărţită de Roma în timpul Reformei protestante, în Anglia, prin ruptura regelui Henric al VIII-lea cu papa Romei. În Scoţia şi SUA, denumirea oficială de Biserica Episcopaliană.

