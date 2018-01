Crima de la coafor. Fosta soţie a militarului ucigaş acuză Poliţia că l-a lăsat în pace după ce i-a spart uşa cu toporul. „Am depus plângeri. Degeaba“

“Am luat decizia de a divorţa pentru că nu mai suportam traumele fizice şi psihice la care eram supusă. Era extrem de violent, consuma alcool. Ajungea atât de beat acasă uneori încât nu se putea ţine pe picioare. În câteva cazuri abia am reuşit să scap din mâinile lui. Mă bătea foarte rău. Am certificate medicale pentru că am avut nevoie de îngrijiri medicale“, a mărturisit fosta soţie, după ce bărbatul şi-a ucis actuala iubită.

“Am depus plângeri pe numele lui la Poliţie, dar nu s-au înregistrat”

Aceasta mai spune că a fost de nenumărate ori la Poliţia din Titu pentru a face plângere împotriva soţului, dar nu se întâmpla nimic. Într-un final a fost nevoită să fugă din ţară pentru a-şi salva viaţa.

“Am depus plângeri la poliţiei, am sesizat autorităţile de nenumărate ori. Venea la uşa apartamentului meu, mă ameninţa cu moartea, însă Poliţia nu a luat nicio măsură. Am fost nevoită, în baza certifictelor medico-legale să bag un divorţ, iar singurul lucru care m-a salvat şi să obţin custodia copilului definitivă şi irevocabilă a fost că el era cadru militar. Eu am fost nevoită să fug din ţară pentru a-mi salva viaţa, timp în care el şi-a refăcut viaţa cu această fată şi probabil că a uitat de existenţa mea, dar din când în când îmi mai trimitea mesaje – chiar acum un an – că vrea să ne împăcăm. El nu se împăca cu ideea că l-am părăsit şi nu accepta. Nu a iertat”, mai spune femeia.

Aceasta mai spune că într-o noapte s-a trezit cu soţul ei la uşă, înarmat cu un topor. „A venit cu toporul la uşa mea, împreună cu fratele său, să-mi spargă uşa, să mă omoare. Uşa mea a fost vandalizată cu toporul. Ceea ce vă spun s-a întâmplat, nu fabulez. Pe mine m-a şicanat în trafic, mi-a vandalizat maşina. A avrut să mă omoare şi mă căuta efectiv să mă omoare. Cu a doua soţie i-a reuşit”, adaugă ea.





Reprezentanţii Poliţiei Titu confirmă cazul şicanării în trafic, dar spun că nu s-au înregistrat alte plângeri pe numele bărbatului.



Militarul a frânat în faţa maşinii fostei soţii, în care se afla şi iubitul ei, a coborât, ar fi lovit parbrizul maşinii şi apoi l-ar fi agresat pe iubitul femeii. Sesizaţi, poliţiştii din Titu au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi distrugere, însă dosarul s-a soluţionat de către procurori cu NUP (neînceperea urmăririi penale) în 2011. În ceea ce priveşte alte plângeri privind violenţa faţă de fosta soţie, poliţiştii din Titu spun că nu ştiu nimic despre asta.

"Mă aşteptam, ştiam ce va urma cu fata cu care este"



Femeia confirmă că militarul a fost violent nu doar după ce s-a întors din Afganistan, ci de când se ştiu. "El a aşa a fost de când îl ştiu. El a plecat în Afganistan după ce am fost noi împreună. Era violent, avea patima alcoolului. Avea datorii foarte mari financiare pe care trebuia să le acopere. Când am aflat ce s-a întâmplat pentru mine a fost ceva normal. Mă aşteptam, ştiam ce va urma cu fata cu care este, fiind supusă aceluiaşi tratament – bătaie, acool – să cedeze şi să plece pe drumul ei. Mă aşteptam ca în momentul în care se va despărţi de el să reacţioneze aşa cum a reaţionat şi cu mine. Începuse să mă urmărească, să mă ameninţe cu moartea. Faptul că eu sunt în viaţă acum e doar pentru că am fugit din ţară", povesteşte ea.