Bunicuţa karatistă din Târgovişte,  locul I la semimaratonul de 21 de km

În vârstă de 61 de ani, Luminiţa Mihai a luat centura galbenă la MMA, în urmă cu o lună, după cum spune ea, după ce a făcut 30 de sparringuri în Bucureşti. În aceeaşi perioară a fost şi în Italia, unde un sensei italian a văzut în ea o dorinţă nestăvilită de luptă contopită cu mult antrenament, motiv pentru care i-a acordat o diplomă de membru onorifc în toată lumea.



Pe 24 iunie este aşteptată la un cros de 10 kilometri, în Spania, în condiţii de traseu de munte, la care sunt aşteptate peste 500 de femei.

"Bunicuţa" şi-a propus ca în cel mult trei ani să fie deţinătoarea centurii negre. "Până acum am avut centura albastră cu tresă galbenă. La şase luni ai dreptul să dai examen pentru o treaptă superioară. Mi-am propus ca peste doi, trei ani să am centura neagră şi să pot preda din ce am învăţat şi eu în toţi aceşti ani. Ar trebui în vară să dau pentru următoarea centură, dar cred că cel mai sigur în toamnă o să dau pentru tresă verde. După aceea urmează centura verde, tresa maro şi centura maro şi tot aşa", spune karatista, care crede că centura neagră e mai mult un prag psihologic peste care treci cu răbdare şi mult antrenament.

Luminiţa s-a apucat de sport în urmă cu patru ani. Se îngrăşase prea mult, spune ea, şi avea şi probleme de sănătate.

“Eu vreau să îi ajut şi pe alţi pensionari de vârsta mea să facă mobilitate, să se simtă bine, aşa ca mine. Dacă tot am găsit oamenii potriviţi la locul potrivit şi rezonăm împreună, mergem mai departe. La Ager Club am găsit oamenii care m-au ajutat în tot ce am făcut eu. Vorbesc de domnii Viorel Staicu şi Gabriel Staicu. Când am venit la ei aveam şi probleme de sănătate, discopatie lombară, dureri la genunchiul stâng şi la o gleznă. Încă mai am dureri şi acum, dar acum dau vina pe lupte”, spune pensionara.