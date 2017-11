În Târgovişte vor reîncepe lucrările de construcţie a blocurilor ANL din zona Sagricom, abandonate de mai bine de 10 ani

Contractul de construcţie a blocurilor ANL din cartierul Sagricom din Târgovişte are o durată de execuţie de 2 ani şi o valoare de 12 milioane de lei.

E vorba de lucrările începute în 2007 şi întrerupte brusc în 2008-2009, în diferite stadii. Contractul are o durată de execuţie de 2 ani de zile şi o valoare de 12.000.000 lei (fără TVA).

Pe şantierul de la Sagricom sunt 146 de unităţi locative, lăsate de 10 ani în paragină şi care au ca termen de finalizare noiembrie 2019.

"Mă bucur că, iată, ajungem să reluăm construcţia de locuinţe prin ANL la Târgovişte, după aproape un deceniu de întrerupere. Vreau să-i mulţumesc domnului director Ţurcanu pentru implicare şi pentru faptul că ne-a sprijinit şi că am ajuns în situaţia de a construi din nou, după 10 ani, locuinţe pentru tineri. (…) Suntem azi în situaţia de a spune că avem semnat contract de execuţie, avem dat ordin de începere a lucrărilor, iar la 2 noiembrie 2019 vom avea 146 de locuinţe noi", precizat primarul Cristian Stan.

Acestora li se adauga încă 180 de apartamente care vor fi construite pe terenul fostei UM GARA, din care 48 sunt destinate medicilor şi profesorilor.

"Eu am un moment de satisfacţie. Sunt 4 ani de zile de când am tot stat pe la uşile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Am avut zeci de interpelări şi în perioada 2009 – 2012 pe tema reluării construcţiei de locuinţe prin ANL. Iată că suntem astăzi într-o situaţie foarte bună. Dacă facem o analiză a posibilităţilor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe în municipiul Târgovişte, sunt 3 zone pretabile: zona Sagricom, zona UM Gară şi cartierul Priseaca. Domnul primar le-a abordat pe toate. La UM Gară există şi o simplicare importantă a Consiliului Judeţean. Eu cred că dacă reuşim să punem în valoare cele 3 zone, municipiul Târgovişte va arăta în câţiva ani de zile cu totul altfel", a precizat senatorul Adrian Ţuţuianu.

