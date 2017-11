VIDEO ÎPS Pimen, după ce Biserica a ratat retrocedarea unor păduri: „Se zice de două state paralele. Nu! Sunt două state mafiote“

Autorităţile judeţene sucevene au sfinţit sala „Bucovina” din incinta Palatului Administrativ al judeţului Suceava, eveniment la care a luat parte şi ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Înaltul ierarh s-a folosit de acest prilej pentru a ataca din nou instituţiile statului, care au refuzat să retrocedez Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB) cele 166.000 de hectare de pădure care au fost revendicate.

ÎPS Pimen a menţionat că procesul vizând retrocedarea pădurilor revendicate de FBORB şi Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, pierdut de Biserică, s-a desfăşurat „după calapodul regimului sovietic”. Acesta a vorbit şi despre statul paralel, spunând că în România nu există două state paralele, ci două state mafiote.

„E dureros. Oricum mai sunt oameni în Bucovina neştiuţi de noi, oameni buni. Proorocul Ilie la vremea lui spunea <<Doamne numai eu am rămas>>. Domnul a spus <<nu-i adevărat, sunt câteva sute de prooroci care păstrează religia curată>>. Aşa şi aici. Aceasta este credinţa noastră. Se zice de două state paralele. Nu. Două state mafiote. Cum sunt unii, cum sunt ceilalţi. Vorbesc după cum vedeţi. Ce am în guşă am şi în căpuşă. Nu ştiu să mint, nu ştiu să fur”, a precizat ÎPS Pimen.

Înaltul ierarh a vorbit şi despre comunism, arătând că înainte de 1989 existau mai multe persoane din conducerea judeţului numai bune de „pus la icoană”. ÎPS Pimen a mai spus că după Revoluţie doar doi oameni ce s-au aflat la conducerea judeţului sunt demne în a fi puse la icoană.

„Am avut şi am aprecieri deosebite faţă de conducerea judeţului în timpul regimului comunist oameni pe care îi pui la icoană. Mulţi. Acum am doar doi. Cunoscuţi dar sunt şi alţii. Iertare căci aşa sunt aşa cum m-a născut mama, cum m-a educat tata, profesorii, părinţii duhovniceşti, ierarhii să spun adevărul şi nu pot să fiu nepăsător faţă de aceste valori de patrimoniu care au nevoie de o îngrijire specială”, a declarat ÎPS Pimen.

Procesul fără sfârşit al lui ÎPS Pimen

La jumătatea lunii ianuarie a anului 2015, Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (FBORB), reprezentată legal prin ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, a depus o cerere de Contestaţie în Anulare, împotriva deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) de menţinere ca definitivă a soluţiei date de Curtea de Apel Cluj prin care pădurile revendicate de FBORB rămân în proprietatea statului.

În cererea depusă pe data de 15 ianuarie 2015, la Curtea Supremă, semnată de ÎPS Pimen, se cerea să se anuleze decizia din 27 noiembrie 2014 a ÎCCJ şi să dispună rejudecarea recursului promovat împotriva deciziei Curţii de Apel Cluj, din 13 noiembrie 2013, dar şi asupra unor încheieri pronunţate în iunie, septembrie şi noiembrie 2012, toate nefavorabile FBORB.

Acestea au venit după o lungă suită de soluţii câştigătoare la alte instanţe din Suceava şi Timişoara în favoarea fundaţiei care a cerut iniţial să fie reîmproprietărită cu 192.000 de hectare de pădure, cu logistica aferentă şi care a aceptat în cele din urmă 166.000 de hectare în aceleaşi condiţii, în judeţul Suceava – terenuri, drumuri forestiere, cantoane silvice şi alte dotări gestionate acum de Direcţia Silvică Suceava – Regia Naţională a Pădurilor, ca reprezentant al Statului Român.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins la data de 27 noiembrie 2014 în mod irevocabil, ca nefondat, recursul declarat de Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei – Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, împotriva deciziei din 13 noiembrie 2013 a Curţii de Apel Cluj, împotriva încheierilor pronunţate în 21 iunie 2012, 11 septembrie 2012 şi 17 septembrie 2012 ale Curţii de Apel Cluj, respingând ca nefondate şi recursurile înaintate de RNP Romsilva – Direcţia Silvică Suceava şi de către intervenienta Fundaţia Pro Fond Bis 1946 Semper, împotriva aceleiaşi decizii ale instanţei clujene. S-a respins, de asemenea, acordarea cheltuielilor de judecată pentru o persoană intervenientă.

Decizia a fost irevocabilă, astfel încât, de acum încolo, s-a apreciat că pădurile din judeţul Suceava revendicate de FBORB vor rămâne în proprietatea statului român şi vor fi administrate de Direcţia Silvică Suceava.

După un proces ce a durat 14 ani, iniţiat de Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, care a cerut, printr-un proces de revendicare imobiliară deschis iniţial la Tribunalul Suceava, strămutat apoi la Timişoara, trimis în apel la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dus spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj şi revenit la Curtea Supremă, sentinţa finală nu a fost favorabilă iniţiatorilor acestui proces de retrocedare, cel mai important pentru judeţul Suceava şi, foarte probabil, unul dintre cele mai importante din ţară, în domeniul restituirilor imobiliare.

