Un afacerist ce a comandat asasinarea unui rival nu va ajunge la închisoare

La sfârşitul lunii septembrie 2015, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc l-au trimis în judecată pe omul de afaceri Iosep-Constantin Axentioi, pentru „încercare de a determina săvârşirea unei infracţiuni“. Axentioi este proprietar al unui gater şi al unei firme de transport.

Pe data de 13 august 2015, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Suceava au fost anunţaţi de Ciprian-Andrei Ţăranu, din comuna Vama, despre faptul că Iosep Constantin-Axentioi a oferit unei persoane suma de 30.000 de lei şi 10.000 de euro pentru a-l omorî.

Imediat, oamenii legii au declanşat o investigaţie complexă, reuşind să descopere faptul că, la începutul lunii august 2015, Iosep-Constantin Axentioi l-a contactat de mai multe ori pe Ilie-Adrian Popescu (27 de ani), din comuna Vama, căruia i-a promis suma de 30.000 de lei, pentru a-l asasina pe Ciprian-Andrei Ţăranu, între cei doi existând un conflict pornit din cauza unor tăieri de arbori dintr-o pădure ce îi aparţine lui Axentioi.

Adrian Popescu, fost puşcăriaş condamnat pentru trafic de droguri, a primit pe 12 august 2015 suma de 1.000 de lei, însă nu şi-a dus misiunea la capăt şi chiar a anunţat şi el Poliţia despre intenţiile afaceristului Iosep Axentioi. Tot el l-a anunţat şi pe Ciprian-Andrei Ţăranu, viitoarea victimă.

Astfel, în data de 27 august 2015, poliţiştii au organizat un flagrant, în care Axentioi îi dădea „criminalului plătit” suma de 1.000 de euro pentru a-l omorî pe Ţăranu, explicându-i că asasinatul trebuie să semene cu un accident petrecut în pădure.

Ciprian Andrei Ţăranu, ţinta asasinatului la comandă, a ajuns după gratii în urmă cu câţiva ani pentru că a comis o serie de infracţiuni la regimul rutier. Acesta este descris de localnici ca fiind un afacerist pasionat de off – road. Pasiunea lui pentru maşini de teren a contribuit şi ea la toată această poveste.

„Dacă are bani nu înseamnă că poate să facă ce vrea. El are pădure şi mi-a interzis să intru cu maşina la el în pădure. Pentru a fi convingător a venit la mine acasă, m-a ameninţat cu pistolul, a trimis doi racheţi moldoveni să mă intimideze sau cine ştie din ce motiv. I-am găsit pe moldoveni la mine în curte, însă am reuşit să-i fugăresc”, a povestit Ciprian Andrei Ţăranu.

Criminalul plătit – un fost puşcăriaş, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri

Ilie Adrian Popescu este cunoscut ca o persoană violentă în comuna Vama. În urmă cu trei ani de zile el a fost condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare pentru „trafic de droguri de risc” şi „complicitate la introducerea în ţară de droguri de risc fără drept”. Alături de el a mai fost condamnat şi Petru Furcea (40 de ani), din judeţul Bistriţa Năsăud, care s-a ales cu trei ani şi două luni de închisoare.

Conform celor de la DIICOT, cei doi s-au cunoscut, în 2012, într-un club din Spania, în care Popescu lucra ca bodyguard. Popescu şi Furcea au fost prinşi în flagrant în data de 11 iunie 2013, când Furcea îi aducea lui Popescu din Spania un pachet cu jumătate de kilogram de cannabis. Pentru marfa respectivă suceveanul urma să plătească 1.250 de euro. Pe lângă cannabisul lui Popescu, Furcea mai avea la el alte 340 de grame care erau pregătite pentru alţi clienţi.

Ilie Adrian Popescu a declarat în faţa anchetatorilor că l-a cunoscut pe Furcea în Spania, iar într-o zi când a fost la acesta acasă a văzut într-o cameră mai multe ghivece cu plante de cannabis. Până în momentul flagrantului, Popescu fusese monitorizat de procurorii DIICOT care au stabilit că începând cu luna mai 2013 acesta vindea cannabis în zona municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu 20 de lei gramul.

