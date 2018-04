Povestea evadaţilor din lagărul siberian care au ajuns până în India: „Fugeam de o teroare pe care doar cei ce-au cunoscut comunismul în carnea lor o pot înţelege“

Geograful Francez Sylvain Tesson a refăcut traseul străbătut de şapte deţinuţi ce au reuşit să evadeze dintr-un lagăr din Siberia, aceştia reuşind să fugă tocmai până în India. Pe baza acestei expediţii, francezul a scris cartea „Axa lupului: Din Siberia până în India pe urmele evadaţilor din gulag”.

Pentru a ajunge până în Siberia, Tesson a mers cu trenul 11 zile, cea mai mare parte din drum fiind străbătut cu Transsiberianul. Francezul a vrut să afle povestea lui Slavomir Rawicz, un ofiţer polonez de 24 de ani, care a fost deportat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial într-un lagăr din Siberia. Acesta trebuia să ispăşească 20 de ani de detenţie, astfel că a decis că merită să încerce să evadeze.

În luna aprilie a anului 1941, Rawicz a reuşit să evadeze împreună cu alţi doi polonezi, un leton, un lituanian, un iugoslav şi un american. Dorinţa de libertate era mult mai mare decât frica de moarte.

„Nu au nici o altă opţiune decât să se îndrepte către sud. Către India. Nu au provizii, nu au hărţi, echipament sau arme. Şi cum au o imagine foarte aproximativă a geografiei Asiei Centrale, plănuiesc să ajungă în câteva săptămâni la marea Bengalului, fără să ştie că mii de kilometri îi separă de acest punct terminus. Obsedaţi de gândul de a-şi redobândi libertatea pe care lichidatorii de la Moscova le-o răpiseră, înaintează ca nişte animale hăituite, fără o clipă de răgaz şi orientându-se doar după direcţia cardinală australă pe care le-o indică soarele”, a povestit Sylvain Tesson.

Aceştia şi-a format un traseu pe care îl cele din urmă, doar trei din cei şapte evadaţi au reuşit să-l ducă la capăt. Ei au fost recuperaţi după un an de la evadare de armata britanică a Indiilor.

„Aş vrea să vă reamintesc tuturor că eram nişte evadaţi înfometaţi, care fugeam de o teroare pe care doar cei care au cunoscut comunismul în carnea lor o pot înţelege. Nu-mi amintesc pe ce drumuri am apucat-o sau ce munţi am traversat. Nu am ştiut niciodată numele celor mai multe dintre locurile pe unde am trecut, căci nu aveam nici hărţi, nici cunoştinţe prealabile de geografie”, a declarat Slavomir Rawicz.

Cei şapte evadaţi au parcurs undeva la 6.000 de kilometri, pe jos sau călare, măncând tot ce găseau prin păduri şi bând apă din bălţi mlaştinoase. În plus, ei au trebuit să reziste unor temperaturi – 40 de grade Celsius, fără să fie echipaţi corespunzător.

Aceştia au călătorit din Siberia în India, traversând deşertul Gobi şi Himalaya. Patru dintre membrii grupului au decedat, doi în Gobi şi doi pe Himalaya. Cei trei supravieţuitori au ajuns într-o tabără a armatei britanice în luna martie 1942. Ei au fost duşi la un spital din Calcutta, unde au primit îngrijiri medicale. Slawomir Rawicz a revenit în Armata poloneză, el murit în luna aprilie a anului 2004.

