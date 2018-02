Maternitatea unde autorităţile au cărat incubatoarele cu tractorul Salubrităţii, amenajată ilegal într-o clădire în litigiu

Maternitatea din municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, a devenit cunoscută în primăvara anului trecut, după ce autorităţile locale au mutat mai multe incubatoare în această locaţie cu tractorul pentru gunoi. Veche maternitate din oraş a fost demolată pentru a face loc unui supermarket. Primăria din Fălticeni a rezolvat problema, mutând maternitatea într-o fostă şcoală.

Pentru ca imobilul să corespundă normelor în vigoare, autorităţile locale au investit suma de un milion de lei pentru a moderniza clădirea. Lucrările au fost finalizate în luna mai a anului 2017, când maternitatea a fost inaugurată în prezenţa lui Florian Bodog, Ministrului Sănătăţii de la vremea respectivă. Cu câteva zile înainte, Fălticeniul a fost în centrul unui scandal, după ce incubatoarele au fost mutate de la vechea la noua maternitate cu tractorul folosit pentru transportul resturilor menajere.

Unitatea medicală a fost inaugurată cu mare fast, la eveniment luând parte reprezentanţi ai Guvernului, autorităţi judeţene şi locale, însă maternitatea nu a putut fi deschisă pentru că cei de la DSP Suceava au găsit în interior bacterii. Secţia a fost supusă mai multor dezinfecţii şi în cele din urmă a devenit funcţională.

Primăria nu avea voie să transforme şcoala în spital

Primăria municipiului Fălticeni a investit însă un milion de lei într-o clădire amplasată pe un teren, care în momentul respectiv era disputat în instanţă cu moştenitorii avocatului Andriu, fost primar al Fălticeniului în perioada anilor '20. Conform Legii nr.10/2001, administraţia locală nu avea voie să schimbarea destinaţiei clădirii.

„Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi”, se arată la Art.21 alin (5) din Legea nr.10/2001.

La mai puţin de o lună de zile după ce Maternitatea din Fălticeni a fost deschisă, moştenitorii familiei Andriu a câştigat în primă instanţă dreptul de proprietate asupra terenului pe care este construit imobilul în care funcţionează această secţie medicală, sentinţă menţinută ca definitivă de către Curtea de Apel Suceava la data de 23 noiembrie 2017.

Maternitatea din Fălticeni. FOTO Dănuţ Zuzeac

„Admite acţiunea. Obligă pârâţii să restituie reclamantei în natură, pe vechiul amplasament, suprafaţa de 2.152 mp teren, situată în mun. Fălticeni, str. Ion Creangă (fostă Rădăşeni), la locul numit „Oprişeni”, colorată cu galben în planul de situaţie – anexa nr. 1 la raportul de expertiză întocmit de către expert Chihaia Dalia (fila 322). Constată dreptul reclamantei la măsuri reparatorii în echivalent în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind diferenţa de 3.248 mp teren, situată în acelaşi loc arătat mai sus, imposibil de restituit în natură pe vechiul amplasament. Obligă pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 2.800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată în şedinţă publică”, au stabilit judecătorii de la Tribunalul Suceava la data de 13 iunie 2017.

După alte şase luni de proces, Curtea de Apel Suceava a respins apelul Primăriei municipiului Fălticeni şi a menţinut ca definitivă sentinţa dată de către magistraţii de la Tribunalul Suceava.

Primăria din Fălticeni dorea să construiască un bloc ANL pe un teren ce nu îi aparţine

În plus, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat că intenţionează să construiască pe terenul de sport al şcolii în care funcţionează maternitatea din localitate un bloc ANL, deşi terenul nu aparţine administraţiei locale ci moştenitorilor familiei Andriu.

Terenul pe care Primăria Fălticeni dorea să construiască blocuri ANL. FOTO Dănuţ Zuzeac

„Primăria nu a jucat deloc cinstit, dar asta este. Am avut şansă pentru că au fost oneste şi expertiza şi instanţele şi a fost bine. Acest teren a fost lăsat prin testament de către tata surorii mele, care a decedat în urmă cu cinci ani şi în prezent în revine nepoatei mele care este la Bucureşti. Ea nu s-a putut ocupa şi m-am ocupat eu de treaba asta, este datorie aşa pentru sora mea şi familie. Nu am cerut însă terenul de sub maternitate pentru că nu era realist, am cerut doar terenul care era liber şi care putea să-l dea fără probleme Primăria, de vreo 2.000 de metri pătraţi, restul rămânând în continuare statului şi urmând să dea despăgubiri la Legea 165/2013. Nu puteam să le zic să dărâme şcoala, să schimbe maternitatea, exclus. Deci nu vroiam să fac rău comunităţii direct sau indirect. Terenul trebuie să-l pună acum în posesie, intrând în proprietatea nepoatei mele, restul urmând să fie despăgubiri cu a stabilit instanţa”, a declarat arhitectul Ioan Andriu, moştenitor al familiei Andriu.

Am încercat să obţinem şi un punct de vedere din partea lui Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, însă acesta ne-a respins de fiecare dată apelurile.

Alte ştiri pe această temă:

Maternitatea unde incubatoarele au fost mutate cu maşina de gunoi nu poate fi deschisă: e plină de bacterii

Ministrul Sănătăţii, despre maternitatea „alimentată“ cu incubatoare cu tractorul pentru gunoi: „Presa are nevoie de ştiri“

Incubatoare pentru bebeluşi mutate cu tractorul de la Salubritate. Directorul spitalului: „Remorca a fost dezinfectată“