Fotografia din inima Bucovinei ce a furat ochii editorilor de la National Geographic

„Am avut plăcerea să primesc mail-ul prin care am fost informat că unul din cadrele cu care particip în concursul fotografic găzduit de către National Geographic: Nature Photographer of the Year Contest 2017, a fost publicat în rândul galeriei de wallpapers pentru săptămâna 5 (Landscape), galerie care conţine fotografiile prefinaliste ale concursului. Concursul este structurat pe patru catergorii: Wildlife, Landscape, Aerials şi Underwater. Cadrul cu pricina, a fost surprins în dimineaţa zilei de 8 octombrie 2017 şi surprinde Pietrele Doamnei (Masivul Rarău), învăluite într-o ceaţă densă care a dat naştere unei atmosfere de poveste, tipic meleagurilor bucovinene. A fost o dimineaţă rece, cu o umiditate pe care o resimţeai până în măduva oaselor, dar noi fotografii suntem obişnuiţi cu astfel de condiţii vitrege, pentru că astea sunt momentele când mama natură te răsplăteşte pe deplin. Alături de Sebastian Vasiu, Eduard Guţescu, Călin Stan şi Dragoş Pirvulescu, sunt al cincilea român care se află în această galerie a fotografiei mondiale.Mă bucur nespus că am reuşit să plasez Bucovina acolo unde îi este locul în cee ace priveşte fotografia. Este datoria noastră să ne promovăm această ţară minunată în care locuim, aceast tărâm de poveste care se numeşte România!”, a declarat Cătălin Urdoi.

În ultima perioadă, fotograful sucevean a dus o luptă dură cu cancerul, acesta dorind să dedice reuşita sa tuturor celor care se confruntă cu această teribilă boală.

„Vreau să dedic această reuşită tututror eroilor care luptă cu cancerul. Pentru că am trecut recent printr-o experienţă de genul ăsta, vreau să le fiu alături şi să le aduc aminte că #existăviaţădupăcancer!”, a ţinut să spună Cătălin Urdoi.

Alte ştiri pe această temă:

Fotografia excepţională a unui sucevean a ajuns printre favoritele editorilor concursului National Geographic Travel Photographer of the Year

Fotografiile geniale ale unui sucevean au trimis România în National Geographic. „Cele mai frumoase clipe sunt gratuite“

Fotografiile făcute de doi români la festivaluri de datini şi obiceiuri de Anul Nou din România sunt printre cele mai apreciate pe National Geographic