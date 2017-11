Îndrăgita solistă de muzică populară Angelica Flutur îşi lansează cu mare fast cel de-al treilea album „Pe Obcini în Bucovina”

Artişti îndrăgiţi din întreaga ţară participă duminică 19 noiembrie la spectacolul de lansare de album al Angelicăi Flutur. Între invitaţii de seamă se numără: Florentina Şi Petre Giurgi, Steliana Sima, Mariana Deac, Olguţa Berbec şi Remus Novac, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Sorin Gilip, Diana Călinescu, Ovidiu Homorodean, oana Tomoiagă, Alexandru Brădăţan, Stana Stepănescu, Bogdan Cioranu, Vlăduţa Lupău, Alexandru Cozaciuc şi Simona Matachi. Spectacolul va fi unul live, alături de intrumentiştii profesinoşti ai orchestrei Ansamblului ”Ciprian Porumbescu” din Suceava şi va fi încununat de participarea extraordinară a trei dirijori: George Sîrbu, Viorel Leancă şi Răzvan Mitoceanu.

Duminică, 19 noiembrie, începând cu ora 16.00, Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava va gădzdui spectacolul de lansare de album al Angelicăi Flutur: ”Pe Obicini în Bucovina”. În cadrul evenimentului, artista va cânta 11 piese de pe cel de-al treilea material discografic, intitulat ”Pe Obcini în Bucovina”, alături de piesa care a făcut-o cunoscută ”Sus pe muntele Ciumârna”. Emoţiile artistei sunt foarte mari, având în vedere că este primul spectacol al ei.

„Cred că orice artist visează sa aibă propriul concert, nu m-am aşteptat să se întâmple in acest an, dar întodeauna Dumnezeu are grijă să ne facă câte o surpriză când ne aşteptăm mai puţin! Acest concert înseamnă încă o treapta urcată in cariera mea, un concert pe care mi l-am dorit de multă vreme si care credeam ca nu va fi posibil niciodată! Mă încearcă emoţii mari şi sincer mă pregătesc in primul rând cu sufletul sa pot face faţă acestui concert din toate punctele de vedere! Mi-am dorit foarte mult acest concert in Suceava... aici locuiesc şi fac parte din acest oraş unde oamenii apreciază folclorul!!! Aştept sucevenii in număr cat mai mare la un spectacol cu totul deosebit!! Acest concert nu s-ar fi realizat dacă prietena mea Mihaela Bârsan nu ar fi fost mai optimista decât mine şi datorită ei am hotărât sa organizăm acest concert! Bine-nţeles că fără ajutorul colegilor mei care au acceptat invitaţia mea, a instituţiilor si sponsorilor, realizarea acestui concert nu era posibilă! Aştept cu emoţii ziua cea mare”, a spus Angelica Flutur.

Artista şi-a dorit foarte mult ca la acest eveniment să îi fie alături, mentorul ei, maestrul George Sîrbu, alături de care a scos până acum două albume de mare succes la public: ”Sus pe muntele Ciumârna” şi ”Să iubeşti o suceveancă”. Distinsul muzician a fost primul care a intuit potenţialul Angelicăi Flutur: ”Angelica Flutur ne aduce prin glasul ei harul şi tradiţiile meleagului nostru bucovinean, asta şi dragostea ei pentru moştenirile sucevene” a subliniat George Sîrbu.

Deşi în rândul înterpreţilor de muzică populară există o modă a înregistrărilor la Chişinău, Angelica Flutur a ţinut foarte mult ca cel de-al treilea album să fie imprimat alături de intrumentiştii profesionişti de la Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, alături de care a repetat întreaga săptămână pentru reuşita spectacolului de duminică. Pentru că 2 piese de pe noul album iau fost dăuite de către rapsodul popular Dorin Cocîrţă din fundu Moldovei, care a primit de curând ditincţia de tezaur uman viu, un moment absolut special va fi prezentat de către cunoscutul rapsod alături de membrii Ansamblului Folcloric ”Arcanul” din Fundu Moldovei. Numeroase oficialităţi locale şi judeţene şi-au anunţat deja participarea la spectacolul ”Pe Obcini în Bucovina” care va reuni pe aceeaşi scenă interpreţi foarte iubiţi de public.

Accesul la spectacol se va face numai în baza invitaţiilor.

