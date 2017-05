11 posturi de poliţie din Suceava stau să cadă. Conducerea IPJ Suceava a reuşit să obţină bani pentru repararea a jumătate dintre clădirile deteriorate

În fiecare an, toate inspectoratele de poliţie judeţene fac o evaluare a clădirilor proprii, stabilesc în funcţie de priorităţi un necesar de reparaţii curente, intitulate lucrări de primă urgenţă. Acestea constă în consilidarea clădirilor sau în repraţii ale imobilelor în care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea.

În acest an, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Suceava a primit suma de 180.000 de lei pentru a efectua lucrări de reparaţii la cinci posturi de poliţie din judeţ – Dorna Arini, Cornu Luncii, Ostra, Drăgoieşti şi Mălini, precum şi pentru Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava. Conducerea Poliţiei sucevene a solicitat fonduri pentru consolidarea şi repararea a 11 posturi de poliţie din judeţ, însă au fost aprobate sume de bani doar pentru cinci posturi de poliţie. În primă fază, suma a fost mult mai mică de doar 6.000 de lei, însă ulterior a fost suplimentată la 180.000 de lei.

„În acest an am obţinut 180.000 de lei pentru cinci dintre posturile de poliţie din judeţ. Dacă ne-ar fi fost daţi mai mulţi bani, i-am fi cheltuit, dar sunt mulţumit şi cu atât”, a declarat comisarul şef Dorel Aicoboae, şeful IPJ Suceava.

Acesta a precizat că ar fi preferat ca aceşti bani să-i poată folosi pentru a reface cap – coadă două posturi de poliţie, mai deteriorate, decât să efectueze diferite lucrări de reparaţii la mai multe posturi de poliţie din judeţ. Cum legislaţie nu permite acest lucru, şeful Poliţiei sucevene s-a arătat mulţumit de faptul că a primit o sumă destul de bună pentru a face diverse modernizări la posturile de poliţie sucevene care sunt destul de degradate în mai multe localităţi.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) alocă fonduri prin intermediu Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) către inspectoratele de poliţie judeţene pentru reparaţii curente prioritare.

„La începutul anului, se face o listă prin care se stabilesc aceste lucrări ce sunt necesare posturilor de poliţii comunale, municipale sau orăşeneşti. Listele se înaintează către forurile centrale, unde în baza unei analize se stabilesc priorităţile, ţinându-se seama de urgenţele lor, funcţie de care se stabilesc şi sumele de bani necesare reparaţiilor”, a mai explicat comisarul şef Dorel Aicoboae.

Şeful Poliţiei sucevene a arătat că pe lângă posturile de poliţie menţionate mai sus, probleme destul de grave sunt şi la Mitocu Dragomirnei şi Drăguşeni, posturi ce ar urma să fie şi ele reparate şi consolidate în cel mai scurt timp cu putinţă.

Reparaţiile curente prioritare constă în refacerea tencuielii, refacerea acoperişului, refacerea hornurilor şi a sobelor, înlocuirea de geamuri, uşi şi podele. Poliţiştii mai încearcă cu bani din buzunarul lor să-şi mai asigure condiţii de muncă cât de cât decente, însă sunt cazuri în care este nevoie de sume consistente de bani pentru a se rezolva problemele existente.

Spre exemplu, la postul de poliţie din Mitocul Dragomirnei, un perete al clădirii este susţinut cu mai multe bârne din lemn pentru ca nu cumva să se dărâme peste agenţii de poliţie aflaţi în interior. Până şi un gard lateral stă prăbuşit de mai mult timp, localnicii spunând că nimeni nu încearcă să remedieze probleme de acolo, situaţia fiind aceeaşi de ani buni de zile.

