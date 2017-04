Scandal la porţile combinatului din Slobozia, controlat de afaceristul Ioan Niculae

În urmă cu doi ani, combinatul Chemgas din Slobozia, controlat de omul de afaceri Ion Niculae, a concediat colectiv 400 de angajaţi.

Oamenilor le-au fost promise salarii compensatorii, însă acest demers nu a fost niciodată pus în practică. În semn de protest, angajaţii concediaţi au făcut demersuri în instanţă. Astfel, pe rolul Tribunalului Ialomiţa au fost înregistrate 170 de procese ale foştilor angajaţi Chemgas prin care aceştia cereau plata salariilor compensatorii.

Instanţa le-a dat dreptate foştilor angajaţi ai Chemgas, însă firma a refuzat să pună în practiă hotărârile judecătoreşti definitive. „Întâi au motivat că nu au bani, apoi au spus că urmează să ne dea... Mai târziu am aflat că sindicatele au făcut o înţelegere cu firma ca să amâne plata salariilor! Dar noi nu mai eram membri de sindicat şi nu mai lucram, ca să se poată lua decizii în numele nostru. Aşa că am ajuns la executorul judecătoresc. Dar de atunci a trecut peste un an, iar banii tot nu i-am obţinut!”, susţine Florin Vaicu, fost angajat al combinatului.

Sechestre ANAF, la porţile Chemgas

Oamenii au angajat chiar şi un executor judecătoresc prin intermediul căruia speră să poată primi salariile de la combinatul chimic din Slobozia. „Chemgas are toate bunurile mobile blocate de Fisc! Am identificat nişte uree care poate fi vândută pentru a recupera aceste drepturi băneşti... La prima licitaţie însă, cea de pe 9 martie 2017, nu s-a prezentat nimeni. Am organizat o a doua licitaţie, pe 23 martie, şi avem deja două oferte”, susţine Anghel Milea, executorul judecătoresc al foştilor angajaţi.