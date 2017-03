Dentistul-interlop din Bucureşti care-şi punea locotenenţii să incendieze maşini. Cum se răzbuna stomatologul pe partenerii de afaceri

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia îl acuză pe medicul stomatolog Mirel Diaconu, din Bucureşti că a ordonat incendierea a trei autoturisme, două la Slobozia şi unul la Tulcea, deţinute de doi dintre partenerii săi de afaceri şi totodată asociaţi în firmele pe care le deţine în judeţele Ialomiţa şi Tulcea.

Este vorba despre fermele piscicole Ialpesco (Ialomiţa) şi Sarina Suf (Tulcea), în prezent falimentate de medicul stomatolog. Incendierile în stil mafiot au fost executate de unul dintre locotenenţii acestuia, Sorin Alexe, din comuna ialomiţeană Bărbuleşti. Anchetatorii au indicii că, în schimbul banilor, Alexe a dat foc maşinilor la comanda medicului Mirel Diaconu.

Dat de gol de un bon fiscal

Cercetările în acest dosar au debutat în august 2016, când poliţiştii şi pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două maşini, parcate pe o stradă din Slobozia. Criminaliştii au descoperit la faţa locului un bon fiscal, pe care Sorin Alexe l-a folosit pentru a incendia maşinile victimei medicului Mirel Diaconu de la Slobozia.

Respectivul bon fusese eliberat de o benzinărie din Ungaria, unde Alexe plătise o taxă de drum. În urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit faptul că, în 2015, acelaşi Sorin Alexe incendiase un alt automobil, de data aceasta, la Tulcea.

Mărturii cutremurătoare

Victima de la Tulcea a medicului Mirel Diaconu este Gheorghe Vrămuleţ, fost administrator al fermei Sarina Suf. În exclusivitate pentru Adevărul, omul susţine că a atras revolta medicului Diaconu după ce a refuzat să facă tranzacţii ilegale cu peştele din ferma Sarina Suf.



„Mă punea să vând la negru peşte şi puiet de peşte. A făcut tot posibilul să mă schimbe ca administrator. L-am dat în judecată am câştigat şi de aici i-am atras furia. În 2015, în octombrie, stăteam acasă şi am auzit o bubuitură. Când m-am uitat pe geam am văzut că maşina mea e în flăcări”, mărturiseşte victima.