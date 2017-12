Sentinţă în procesul şefului interimar al PNL Olt şi primar al comunei Cungrea,  acuzat de şapte fapte penale

Devenit, în vara anului trecut, primar al comunei Cungrea, fostul agent principal de poliţie Liviu Voiculescu şi-a aflat sentinţa în dosarul care se judecă pe fond la Tribunalul Dolj. „Am fost achitat pentru toate cele şapte capete de acuzare. Am spus tot timpul că am încredere în Justiţie şi că sunt nevinovat. Am aflat soluţia de la avocat, nu ştiu ce s-a întâmplat în cazul celorlalţi“, a declarat pentru Adevărul preşedintele PNL Olt (Voiculescu a preluat conducerea PNL Olt în această toamnă, după decesul fulgerător al preşedintelui ales în aprilie, Ion Moisescu).

Liviu Voiculescu este judecat alături de un lot numeros de inculpaţi, membri ai „Grupării Tătuţu“, aşa cum este cunoscut dosarul, fiind acuzat, printre altele, de aderare la un grup infracţional organizat, fapte ilicite în domeniul jocurilor de noroc etc. Şeful grupării, Laurenţiu Lazar, comisar şef în cadrul Serviciului de Investigarea a Fraudelor – IPJ Olt la data producerii faptelor, ar fi înfiinţat o adevărată grupare infracţională prin intermediul căreia obliga anumite societăţi să încheie contracte privind servicii de pază cu firma condusă de soţia sa. Pe de altă parte, intervenea la DGFP pentru rambursări ilegale de TVA, funcţionarilor care i se împotriveau întocmindu-le dosare penale. Alte fapte incriminate în dosar vizează plasarea de aparate slot-machine cu placa electronica contrafăcută, în trei judeţe. În dosar, printre inculpaţi, se numără şi fiii fostului preşedinte al SIF Oltenia, fraţii Buzatu.

